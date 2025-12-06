Bogotá tiene nueva estación hidrometeorológica en la sede Palomar del Príncipe del IDPC

Foto: IDPC

EI instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) en articulación con el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), instaló una estación hidrometeorológica en la sede Palomar del Príncipe, como parte del trabajo conjunto desarrollado por más de dos años en mesas técnicas, visitas de campo y gestiones administrativas que dieron lugar al comodato Fondiger-179-2025.

Esta estación se integra a las acciones del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Bogotá (PEMP-CHB), el cual contempla la implementación de medidas para la gestión y monitoreo de riesgos, la emisión de alertas tempranas y el fortalecimiento de la red hidrometeorológica de la ciudad.

Su instalación contribuye a anticipar posibles situaciones de emergencia en el Centro Histórico, preservar el patrimonio y garantizar un espacio público en condiciones adecuadas para la vida residencial, cultural y productiva de sus habitantes y visitantes.

“En el marco del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), el día de hoy se realizó la instalación de una estación de monitoreo hidrometeorológica por parte del Idiger. Este logro es resultado de las mesas de trabajo adelantadas con la entidad y permitirá realizar un seguimiento permanente para controlar y mitigar riesgos, como incendios forestales o avenidas torrenciales en el Centro Histórico de Bogotá”, señaló Miguel Ángel Villamizar, gerente de Instrumentos de Planeación y Gestión del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC).

Con esta instalación se avanza en el cumplimiento de las acciones previstas en el PEMP y en el seguimiento de las condiciones climáticas en las áreas patrimoniales del Centro Histórico.

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) continuará trabajando de manera coordinada con el Idiger y fortaleciendo los espacios de participación, como los Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático de las localidades de La Candelaria, Santa Fe y Los Mártires, en los cuales participa activamente.