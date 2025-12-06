Guardia Costera de EE.UU con disparos, pero sin matar a los ocupantes, decomisó 9 toneladas de cocaína en «narcolancha» en el Pacífico (VIDEO)

–(Captura de video). En un cambio de estrategia, esto es, sin bombardeo, la Guardia Costera de EE.UU. interceptó una «narcolancha» en el Pacífico con más de 9 toneladas de cocaína, en lo que constituye «la mayor incautación en el mar en más de 18 años», según lo destacó ese organismo de control marítimo estadounidense.

Al respecto, la Guardia Costera publicó este sábado un video de la operación, realizada el pasado martes al sur de México, en la que se ve cuando un francotirador desde un helicóptero dispara a los dos motores de la lancha de alta velocidad y los inutiliza, haciendo quedar la embarcación a la deriva. Minutos después, se observa a un barco de la Guardia Costera acercarse a la embarcación y su personal la aborda para incautar la droga.

«Nuestra fuerza de combate marítima lidera las operaciones de interceptación de drogas de Estados Unidos, protegiendo el territorio nacional y manteniendo las drogas mortales fuera de las comunidades estadounidenses. Aquí es donde comienza la defensa de Estados Unidos», escribió la Guardia Costera en su cuenta de X.

Over 20,000 pounds of cocaine seized by the crew of USCGC Cutter Munro — the largest at-sea interdiction in 18+ years. Through #OperationPacificViper, @USCG has accelerated counter-narcotics operations across the Eastern Pacific and delivered historic results in the fight… pic.twitter.com/eQkCHeZDzW — U.S. Coast Guard (@USCG) December 5, 2025

TRADUCCIÓN:

Más de 20.000 libras de cocaína incautadas por la tripulación del USCGC Cutter Munro —, la mayor interdicción en el mar en +18 de años. A través de OperationPacificViper, USCG ha acelerado las operaciones antinarcóticos en todo el Pacífico Oriental y ha producido resultados históricos en la lucha contra los narcoterroristas.

Nuestra fuerza de combate marítimo lidera las operaciones de interdicción de drogas de Estados Unidos, protege la patria y mantiene las drogas mortales fuera de las comunidades estadounidenses.

Aquí es donde comienza la defensa de Estados Unidos.

