    Zonas de Bogotá y Chía que tendrán cortes de luz este sábado 6 de diciembre 2025

    Foto que muestra trabajadores de Enel Colombia Foto: Enel Colombia

    Este sábado 6 de diciembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Chía en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

    Barrios de Bogotá con cortes de luz el sábado 6 de diciembre de 2025

    Localidad de Kennedy

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 84 a carrera 96 entre calle 38 Sur a calle 40 Sur – Barrio Llano Grande.

    Localidad de Santa Fe

    Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 9 a carrera 11 – Barrio La Capuchina.

    Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 16 a calle 19 – Barrio Veracruz.

    Localidad de Suba

    Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 152 a calle 154 entre carrera 103 a carrera 109 – Barrio Pinos de Lombardía.

    Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 152 a calle 156 entre carrera 103 a carrera 109 – Barrio Tuna Baja.

    Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la carrera 105 a carrera 108 entre calle 154 a calle 157 – Barrio Villa Hermosa.

    Localidad de Usaquén

    Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 217 a calle 226 – Barrio Torca Rural II.

    Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 6 de diciembre

    Municipio de Chía, en Cundinamarca

    Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Sector La Balsa – Municipio de Chía.

    Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

    Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:

    • Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
    • Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
    • Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
    • Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
    • En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

