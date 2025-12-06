Zonas de Bogotá y Chía que tendrán cortes de luz este sábado 6 de diciembre 2025

Foto: Enel Colombia

Este sábado 6 de diciembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Chía en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz el sábado 6 de diciembre de 2025

Localidad de Kennedy

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 84 a carrera 96 entre calle 38 Sur a calle 40 Sur – Barrio Llano Grande.

Localidad de Santa Fe

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 9 a carrera 11 – Barrio La Capuchina.

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 16 a calle 19 – Barrio Veracruz.

Localidad de Suba

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 152 a calle 154 entre carrera 103 a carrera 109 – Barrio Pinos de Lombardía.

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 152 a calle 156 entre carrera 103 a carrera 109 – Barrio Tuna Baja.

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la carrera 105 a carrera 108 entre calle 154 a calle 157 – Barrio Villa Hermosa.

Localidad de Usaquén

Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 217 a calle 226 – Barrio Torca Rural II.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 6 de diciembre

Municipio de Chía, en Cundinamarca

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Sector La Balsa – Municipio de Chía.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: