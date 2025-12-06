Zonas de Bogotá y Chía que tendrán cortes de luz este sábado 6 de diciembre 2025
Foto: Enel Colombia
Este sábado 6 de diciembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Chía en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz el sábado 6 de diciembre de 2025
Localidad de Kennedy
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 84 a carrera 96 entre calle 38 Sur a calle 40 Sur – Barrio Llano Grande.
Localidad de Santa Fe
Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 9 a carrera 11 – Barrio La Capuchina.
Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la carrera 8 a carrera 10 entre calle 16 a calle 19 – Barrio Veracruz.
Localidad de Suba
Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 152 a calle 154 entre carrera 103 a carrera 109 – Barrio Pinos de Lombardía.
Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la calle 152 a calle 156 entre carrera 103 a carrera 109 – Barrio Tuna Baja.
Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la carrera 105 a carrera 108 entre calle 154 a calle 157 – Barrio Villa Hermosa.
Localidad de Usaquén
Desde las 12:00 a. m. hasta las 6:00 a. m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 217 a calle 226 – Barrio Torca Rural II.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 6 de diciembre
Municipio de Chía, en Cundinamarca
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Sector La Balsa – Municipio de Chía.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.