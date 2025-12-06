Sumapaz abre la Feria Agroambiental con la Gran Cabalgata este sábado 6 de diciembre

Foto: Alcaldía Local de Sumapaz.

En Bogotá celebramos las tradiciones rurales que fortalecen la identidad campesina y unen a la comunidad de Sumapaz. La Alcaldía Local de Sumapaz y el Comité de Feria invitan a toda la comunidad bogotana a disfrutar de la Vigésima Cuarta Feria Agroambiental, un espacio emblemático que exalta la riqueza agrícola, ambiental y cultural de la única localidad 100 % rural de Bogotá. Esta celebración destaca con orgullo las tradiciones e identidad del territorio campesino.

Este año, la feria se desarrollará en la cuenca del río Sumapaz, en el centro poblado La Unión, donde el campo, la cultura y la vida campesina convergerán en un escenario lleno de aprendizaje, tradición y unión comunitaria.

Bajo el liderazgo del alcalde local Diego Ramiro García Bejarano y con el apoyo del Comité de Feria, se ha organizado una programación especial para los días 6, 13 y 14 de diciembre.

6 de diciembre – Gran Cabalgata de Apertura

La feria iniciará este sábado 6 de diciembre con la tradicional Gran Cabalgata, que partirá desde el centro poblado de San Juan. El recorrido reunirá a caballistas de la localidad y delegaciones invitadas, en un homenaje a una de las expresiones más auténticas del campo sumapaceño y al vínculo histórico entre las familias rurales y el mundo equino.

Cronograma del día

Inscripciones y revisión de ejemplares: Desde las primeras horas de la mañana, a cargo del equipo médico veterinario de ULATA.

Recorrido: Inicio en el centro poblado de San Juan.

Concursos:

Mejor Amazona

Mejor Jinete infantil, juvenil, adulto y adulto mayor

Mejor Delegación por Vereda

Cierre musical

Diego Hilarión

Guitarras, Voces y Libertad

DJ invitado

Este gran encuentro, que celebra la riqueza cultural y ambiental de Sumapaz, invita a la comunidad a reencontrarse con sus tradiciones, fortalecer los lazos comunitarios y reconocer el valor de un territorio que continúa apostándole al desarrollo rural y sostenible.

