Trabajo sí hay en Bogotá: visite la Unidad Móvil Agencia Distrital de Empleo en Suba y accede a vacantes hasta este 6 de diciembre

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá activa su Unidad Móvil de Atención para llegar a las localidades y barrios para acercar a los bogotanos y bogotanas que están en búsqueda de empleo, cursos de hoja de vida y otros servicios para que conectes con el mundo laboral. Asiste desde este lunes 1 al sábado 6 de diciembre de 2025, al Éxito Suba en el noroccidente de Bogotá. Además, accede a vacantes disponibles con empresas aliadas. ¡Lleva tu hoja de vida, documento de identidad y accede gratis!

¿Vives en el noroccidente de Bogotá y estás buscando empleo? ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ el futuro laboral mejor es posible. Esta vez no tienes que ir lejos: el Empleo sobre Ruedas llega a ti. Accede a vacantes disponibles con la Unidad Móvil de Atención.

Del lunes 1 al sábado 6 de diciembre de 2025 y accede gratis:

Vacantes laborales disponibles con empresas aliadas.

Ofertas de formación.

Conexión a puestos de trabajo y vacantes laborales con ‘Talento Capital’.

Asesoría para tu hoja de vida y empresarios/as.

Registro de hoja vida en la plataforma de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

Asiste al Éxito de Suba, entrada 1 en la calle 145 #105B-58, ubicado frente al Portal Suba de TransMilenio. La Unidad Móvil de Atención prestará servicios con horarios de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y sábado de 8:00 a. m a 12:00 m.

La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real.

La Unidad Móvil de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá recorrerá la capital en sus localidades cada semana. Para conocer la programación y vacantes disponibles a las que puedes postularte desde este espacio, puedes consultar en Portal Bogotá, ingresando a: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y servicios de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.