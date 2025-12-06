Habilitados en Bogotá 7.000 cupos gratuitos de esterilización durante diciembre

Foto: IDPYBA

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), habilitó 7.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos durante diciembre sin agendamiento previo y por orden de llegada, como parte de la estrategia ‘Corta a Tiempo: Esteriliza’.

Del total de cupos disponibles, 1.000 se atenderán en la Unidad de Cuidado Animal (UCA) y 1.000 en la Universidad Nacional de Colombia, mientras que los 5.000 restantes se desarrollarán a través de las Unidades Móviles Quirúrgicas que recorrerán las localidades de San Cristóbal, Antonio Nariño, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Engativá, Suba, Usaquén, Bosa, Kennedy y Puente Aranda, priorizando animales de familias de estratos 1, 2 y 3 y aquellos en condición de calle y en condición de vulnerabilidad.

La atención durante estas jornadas se realizará por orden de llegada a los puntos programados o a través del agendamiento previo ingresando a https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos, donde deberán registrar los datos del animal y del tenedor. Al finalizar, recibirán la confirmación del turno por mensaje de texto y/o correo electrónico, el cual debe presentarse el día de la cita.

“En Navidad 2025 todos pensamos en dar y en compartir. Para miles de familias los animales son parte esencial del hogar. Habilitar estas 7.000 cirugías gratuitas de esterilización es nuestra manera de regalar bienestar, salud y esperanza a los animales de Bogotá en esta época de unión y cuidado”, señaló el director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), Antonio Hernández Llamas.

¡Ten en cuenta!

Para acceder al servicio los animales deben estar en buen estado de salud, tener entre 4 meses y 8 años, cumplir con un ayuno de 8 horas para líquidos y sólidos, y en el caso de las hembras, no estar en celo ni gestación.

El día del procedimiento se debe presentar fotocopia de la cédula del tenedor, un recibo público reciente, un guacal para gatos y collar y traílla para perros (bozal si es de manejo especial), junto con cobija y collar isabelino.

Esterilizar es una decisión que mejora la vida de los animales: previene enfermedades, reduce riesgos reproductivos, disminuye conductas agresivas y contribuye al control poblacional en la ciudad.

Diciembre es un mes en el que el Instituto reafirma que la Navidad 2025 también es tiempo de cuidar y proteger a los animales que hacen parte de nuestras familias y de la ciudad. Además, los ciudadanos pueden solicitar sus turnos en los SuperCADES Manitas, Suba y Américas, o comunicarse a la línea fija (601) 6477 117.