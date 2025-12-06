Compre en los Mercados Campesinos lácteos, frutas, verduras, plantas y más: 6 y 7 de diciembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Este sábado 6 y domingo 7 de diciembre de 2025 visita a los Mercados Campesinos de Bogotá puedes encontrar productos orgánicos, lácteos, frutas, plantas decorativas, tejidos, artesanías y más para obsequiar en esta fecha especial. Asiste en puntos de las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Fontibón, Bosa, Usaquén, Puente Aranda y Teusaquillo con horario de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. ¡Apoya a los productores y campesinos de las zonas rurales locales!

Los Mercados Campesinos son una iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) que busca fortalecer la construcción de un modelo de desarrollo territorial campesino justo, favoreciendo a más de 2.000 familias provenientes de las localidades rurales de Bogotá y de 26 municipios de Cundinamarca que garantizan las buenas prácticas agropecuarias, la seguridad alimentaria, y la agricultura limpia y sostenible.

Mercados Campesinos en Bogotá sábado 6 de diciembre de 2025

Parque Vecinal El Nogal, ubicado en la calle 80 con carrera 11.

Parque Fundacional de Fontibón, ubicado en calle 18 con carrera 99.

Plaza de los Artesanos, localizada en la carrera 60 #63A-52.

Parque Fundacional de Bosa, ubicado en la carrera 80L #61-05 sur.

Parque de Alcalá, ubicado en la calle 139 con carrera 19.

Parque Floralia, localizado en calle 31 sur con transversal 68C.

Mercados Campesinos en Bogotá domingo 7 de diciembre de 2025

Parque de Salitre tercer sector, localizado en la calle 24 con carrera 54.

Parque Urbanización Cedritos, localizado en la calle 145 con carrera 10.

Conoce la agenda y planes de ‘Navidad es Cultura’ en Bogotá 2025 haciendo clic en el banner: