Trump ratifica que va a iniciar los ataques contra los carteles del narcotráfico «en tierra»

–(Foto @WhiteHouse). Estados Unidos empezará a combatir a los cárteles de la droga en tierra de la misma manera que lo hace en el mar, afirmó este sábado el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Vamos a iniciar el mismo proceso en tierra porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde viven, lo sabemos todo sobre ellos», declaró Trump en un evento en el Centro Kennedy del Departamento de Estado.

El mandatario se jactó de que bajo su presidencia las drogas que entran en el país por mar han disminuido un 94 %.

«Y estoy tratando de entender quiénes son el otro 6 %, porque, francamente, creo que son los más valientes», bromeó Trump.

Al responsabilizar a los narcocarteles de la muerte de 300.000 personas el año pasado, el mandatario comparó estas estadísticas con las de una guerra.

«Es como una guerra terrible. No voy a permitir que eso siga ocurriendo», aseguró. (Información RT).