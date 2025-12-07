Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este 7 de diciembre de 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Te compartimos el pronóstico del clima o del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este domingo 7 de diciembre de 2025. ¡Conoce aquí todos los detalles!

En la madrugada, se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado, se espera predominio de tiempo seco. No se descarta la ocurrencia de lloviznas en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Usme.

Para la mañana, se espera cielo parcialmente nublado y es probable la ocurrencia de lluvias ligeras en las localidades de San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.