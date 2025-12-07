Bogotá, Tocancipá y Funza tendrán cortes de luz este 7 de diciembre 2025
Foto: Enel Colombia
Este domingo 7 de diciembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Tocancipá y Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz el domingo 7 de diciembre de 2025
Localidad de Bosa
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 61 Sur a calle 63 Sur entre carrera 81 a carrera 83 – Barrio La Paz Bosa.
Localidad de San Cristóbal
Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la carrera 0 Este a carrera 2 Este entre calle 31 Sur a calle 33 Sur – Barrio Atenas.
Desde las 12:00 p. m. hasta las 3:00 p. m. De la calle 55 Sur a calle 57 Sur entre carrera 13 Este a carrera 15 Este – Barrio Los Libertadores.
Localidad de Suba
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 100 a calle 102 – Barrio Santa Rosa.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 7 de diciembre
Municipio de Tocancipá, en Cundinamarca
Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Esmeralda – Municipio de Tocancipá.
Municipio de Funza, en Cundinamarca
Desde las 9:00 a. m. hasta las 1:00 p. m. De la calle 7 a calle 9 entre carrera 6 a carrera 8 – Municipio de Funza.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.