Bogotá, Tocancipá y Funza tendrán cortes de luz este 7 de diciembre 2025

Foto: Enel Colombia

Este domingo 7 de diciembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en los municipios de Tocancipá y Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz el domingo 7 de diciembre de 2025

Localidad de Bosa

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 61 Sur a calle 63 Sur entre carrera 81 a carrera 83 – Barrio La Paz Bosa.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la carrera 0 Este a carrera 2 Este entre calle 31 Sur a calle 33 Sur – Barrio Atenas.

Desde las 12:00 p. m. hasta las 3:00 p. m. De la calle 55 Sur a calle 57 Sur entre carrera 13 Este a carrera 15 Este – Barrio Los Libertadores.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 69 a carrera 71 entre calle 100 a calle 102 – Barrio Santa Rosa.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 7 de diciembre

Municipio de Tocancipá, en Cundinamarca

Desde las 9:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. Vereda Esmeralda – Municipio de Tocancipá.

Municipio de Funza, en Cundinamarca

Desde las 9:00 a. m. hasta las 1:00 p. m. De la calle 7 a calle 9 entre carrera 6 a carrera 8 – Municipio de Funza.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: