Para que Colombia sea un Estado social de Derecho, se debe respetar el imperio del Derecho, aplicarlo al derecho por personas derechas, rectas. Así se cumplirían los Arts. 1 y 230 de la Constitución.

Este mandato ha sido violado a ciencia y conciencia por el Consejo Superior de la Universidad Nacional. Expongo las razones.

La elección como rector del profesor Ismael Peña fue demandada ante el Consejo de Estado y se pretendía que se declarara que era nula. El Consejo de Estado negó la pretensiones de la demanda. No podía decir más porque la pretensión era solo la declaración de nulidad.

Para negar las pretensión de nulidad el Consejo de Estado, tuvo en cuenta que la elección había sido válida, legal porque cumplió con las normas vigentes y el CSU debe obrar de conformidad.

El tema de la validez de la posesión ante dos testigos, como rector del profesor Peña no necesita declaración judicial, pues declarada la validez de su elección, lo que corresponde al CSU y al Ministro de Educación es facilitar la posesión ante el ministro de Educación y este proceder no es potestativo, sino obligatorio. No se pueden alegar temas políticos, ideológicos, manejo de presupuesto.

El argumento de que el Consejo de Estado haya considerado, no decidido, que la negación de la nulidad no implica el regreso del profesor Peña al cargo se debe entender que el CSU debe tomar las medidas legales para que el profesor Peña ejerza el cargo. Reitero que no es opción, sino una obligación que el CSU deliberadamente se ha negado a cumplir.

En otra sentencia, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección del profesor Leopoldo Múnera como rector y por esta razón solo queda como rector el profesor Peña y se le debe facilitar su posesión inmediata, lo que el CSU no hizo y en cambio procedió, una irregularidad grave, a elegir un rector encargado bajo el pretexto de que hay vacancia temporal del cargo de rector. No puede haber vacancia de rector, si el rector Peña está legalmente elegido.

El DERECHO no puede ser manipulado, manoseado, ideologizado para torcerle el cuello y menos por abogados que se precian de ser doctos, no necesariamente sabios, y justos. Es un pésimo antecedente para la Universidad Nacional, tesoro académico de Colombia. Hay razones para entender que se permitió el ingreso de intereses políticos con fines oscuros.

Adicionalmente es grave que afines al CSU y opositores al rector Peña promuevan manifestaciones de facto para obligar a que se separe del cargo. Es un verdadero “golpe de estado” contrario a toda sociedad democrática y civilizada y cuyo engendro causa gravísimo daño a la paz y sana convivencia en la sociedad colombiana.

Abog. Carlos Fradique-Méndez