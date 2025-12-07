No se pierda la caminata ecológica este 7 de diciembre por el Mirador de los Nevados

Foto: IDRD

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) invita a la ciudadanía a participar en la caminata ecológica que se tendrá este domingo 7 de diciembre de 2025 por el Mirador de los Nevados, uno de los puntos más especiales de Suba para respirar aire puro y disfrutar de una vista única de Bogotá.

Un recorrido ideal para activar el cuerpo, conectar con el entorno y compartir en familia. Inscríbete en el Portal Ciudadano: https://portalciudadano.idrd.gov.co/parques/actividades/deportes/10239-caminatas-recreativas

Las y los participantes disfrutarán desde las 8:00 a. m. de un recorrido al aire libre por uno de los pulmones verdes de Bogotá. ¡Respira aire puro, muévete y vive una mañana diferente en comunidad!

A continuación te compartimos un post del IDRD con la invitación a participar en la caminata que se tendrá este domingo 7 de diciembre de 2025: