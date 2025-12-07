Bogotá y la Policía de Turismo anuncian el Plan Navidad de Seguridad al Viajero

Foto: Policía de Bogotá

Con el objetivo de responder al incremento de visitantes nacionales e internacionales durante la temporada decembrina, Bogotá presentará este domingo el Plan Navidad de Seguridad al Viajero, una estrategia articulada entre el Instituto Distrital de Turismo (IDT)) y la Policía de Turismo, que busca fortalecer la orientación, el acompañamiento y la protección a quienes visitan la ciudad durante las festividades.

Solo en diciembre, Bogotá proyecta recibir cerca de 1,2 millones de viajeros, una cifra que, sumada al récord anual estimado de 2 millones de turistas internacionales y 14,8 millones de visitantes totales, exige un refuerzo en las medidas de orientación, acompañamiento y protección. Este crecimiento hace necesario consolidar un plan que responda al aumento de visitantes y garantice condiciones de seguridad durante las más de 600 actividades culturales, artísticas y de entretenimiento programadas en la temporada navideña.

El anuncio será liderado por Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo, y el capitán Walther García, jefe del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional de la MEBOG, en el marco del Desfile Inaugural de la Navidad, cuyo recorrido iniciará a las 3:30 p. m. en la Plaza Cultural La Santamaría y llegará a la Plaza de Bolívar. Allí, durante el encendido oficial de la iluminación navideña, se socializarán las medidas que entrarán en operación inmediata en los principales corredores turísticos y puntos de interés, con el fin de garantizar una experiencia segura y confiable para residentes y visitantes.

“Bogotá se ha posicionado como uno de los destinos urbanos más atractivos para disfrutar la temporada de diciembre, y cada año recibimos a más viajeros que quieren vivir nuestra agenda cultural y las tradiciones de la ciudad. Con este plan reforzamos nuestro compromiso para ofrecer una experiencia segura y bien acompañada, que permita a residentes y visitantes disfrutar con tranquilidad de todas las actividades de Navidad” afirmó Ángela Garzón, directora del IDT.

Acciones principales del Plan Navidad de Seguridad al Viajero

La estrategia contempla:

Refuerzo de puntos de información turística en zonas estratégicas del centro histórico y corredores de alta afluencia.

Patrullajes especializados de la Policía de Turismo en eventos navideños, recorridos culturales y espacios públicos frecuentados por viajeros.

Acciones preventivas y orientación al turista en temas de autocuidado, movilidad segura y uso adecuado del espacio público.

Acompañamiento institucional permanente durante actividades decembrinas para garantizar entornos tranquilos y confiables.

Con esta articulación institucional, Bogotá reafirma su compromiso con un turismo seguro, organizado y memorable durante toda la temporada navideña.