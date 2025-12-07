Por obras del Metro hay cierre de calzada sur de la av. Villavicencio con carrera 85A

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Para continuar con la construcción del viaducto (pórticos) para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá; en cumplimiento del Contrato EMB–163–2019, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre total de la calzada sur de la avenida Villavicencio por carrera 85A (Ver mapa 1).

Mapa 1.

Estas actividades se ejecutarán, desde el 5 de diciembre de 2025 y por un período aproximado de un mes, en los siguientes horarios:

De lunes a viernes entre las 10:00 p. m. y las 04:00 a. m.

Desde las 02:00 p. m. del sábado hasta las 05:00 a. m. del lunes.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Para facilitar la ejecución de las actividades y garantizarles la seguridad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el siguiente Plan de Manejo de Tránsito:

Tránsito de vehículos particulares y de transporte público

Las que personas que se desplazan en sentido occidente – oriente por la avenida Villavicencio, deberán transitar por el carril que quedará habilitado en contraflujo por la calzada norte (ver mapa 2 color azul).

Los usuarios que circulen en sentido oriente – occidente por la avenida Villavicencio, continuarán transitando por el carril que quedará habilitado sobre la calzada norte (ver mapa 2 color rojo).

Las personas que van en sentido oriente – occidente por la avenida Villavicencio y desean tomar la avenida Ciudad de Cali al norte, continuarán transitando por el carril que quedará habilitado sobre la calzada norte (ver mapa 2 color verde).

Quienes van en sentido sur – norte por la avenida Ciudad de Cali y desean tomar la avenida Villavicencio a oriente, deberán transitar por el carril que quedará habilitado en contraflujo sobre la calzada norte (ver mapa 2 color café).

Mapa 2.

Tránsito de peatones y ciclistas

Los andenes y en general la infraestructura existente para peatones y ciclistas no sufrirán ningún tipo de afectación; por este motivo, los peatones y ciclistas podrán circular normalmente por infraestructura destinada para ellos.