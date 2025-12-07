Este domingo 7 y lunes 8 de diciembre hay reversible en la carrera Séptima

Foto: @BogotáTránsito

Durante este domingo 7 y lunes festivo 8 de diciembre de 2025, se implementará el reversible en la carrera Séptima. ¡Programa tus recorridos!

¿Cómo funciona el reversible por la carrera Séptima el domingo 7 y lunes festivo 8 de diciembre de 2025?

El objetivo del reversible es agilizar la movilidad por la carrera Séptima, dejando en un único sentido la movilidad, norte-sur, desde la calle 245 hasta la calle 183.

La medida arranca desde las 4:30 p. m. y va hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo la cantidad de vehículos que se desplacen por el corredor a esa

Hay pico y placa regional de ingreso a Bogotá este lunes festivo 8 de diciembre

Este lunes festivo 8 de diciembre de 2025 hay medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogota?. La medida funciona así:

Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

Corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional el lunes festivo del 8 de diciembre de 2025