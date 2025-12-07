Estos son los cierres y desvíos por UCI Gran Fondo World Series Bogotá este domingo 7 de diciembre
Foto: UCI Gran Fondo World Series
Para llevar a cabo la carrera de ciclismo ‘UCI Gran Fondo World Series Bogotá’ este domingo 7 de diciembre de 2025, hay cierres y desvíos en la calle 127, la autopista Norte, la Vía Bogotá–La Calera, la avenida Circunvalar, calle 85, carrera Séptima, entre otros corredores viales. ¡Toma nota y programate!
Conoce los cierres y desvíos por ‘UCI Gran Fondo World Series en Bogotá’
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y/o cierres viales en importantes tramos de la ciudad:
Tramo vial, tipo de cierre, hora cierre y hora habilitación
- Avenida calle 127 (calzada norte) entre carrera 11 Bis A y carrera 13A, total 10:00 p. m. del sábado 6 de diciembre a 6:59 a. m. del domingo 7 de noviembre.
- Avenida calle 127 (calzada norte) entre carrera Séptima C y autopista Norte, total, 5:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 6:40 a. m. del domingo 7 de diciembre.
- Avenida calle 127 (calzada norte) entre avenida carrera Séptima y carrera 13A, total, 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 12:00 m. del domingo 7 de diciembre.
- Autopista Norte (calzada lenta oriental) entre avenida calle 127 y calle 127D, total, 5:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre.
- Autopista Norte (calzada central oriental) entre avenida calle 116 y avenida calle 170, total, 5:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre.
- Autopista Norte (calzada oriental) entre avenida calle 170 y calle 245, total, 5:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre.
- Vía Bogotá–La Calera entre avenida Circunvalar y Alto de Patios, total, 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 12:00 m. del domingo 7 de diciembre.
- Avenida Circunvalar (calzada occidental) entre calle 92 y calle 85, total, 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 12:00 m. del domingo 7 de diciembre.
- Calle 85 (calzada norte) entre avenida Circunvalar y avenida carrera 7, total, 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 12:00 m. del domingo 7 de diciembre.
- Avenida carrera Séptima (calzada oriental) entre calle 85 y calle 92, total, 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 12:00 m. del domingo 7 de diciembre.
- Avenida Séptima7 (calzada oriental) entre calle 92 y avenida calle 100, Parcial 2 carriles occidentales, 07:00 a. m. del domingo 07 de diciembre a 12:00 m. del domingo 7 de diciembre.
- Avenida Séptima 7 (calzada oriental) entre avenida calle 100 y avenida calle 127, total, 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 12:00 m. del domingo 7 de diciembre.
- Avenida Séptima 7 (calzada occidental) entre avenida calle 134 y avenida calle 127, total, 7:00 a. m. del domingo 7 de diciembre a 12:00 m. del domingo 7 de diciembre.
Recorrido de ‘UCI Gran Fondo World Series Bogotá’
La actividad iniciará en la avenida calle 127 por carrera 12 (Parque El Country) – avenida calle 127 (calzada norte) al occidente – autopista Norte (cazada lenta oriental) al norte – conectante calzada lenta a calzada rápida en calle 127B Bis – autopista Norte (calzada rápida oriental) al norte – Peaje Los Andes – Vía Bogotá–Tunja hasta municipio Sesquilé – Municipio Guatavita – Alto de las Arepas – Municipio La Calera – Alto de Patios – Vía La Calera – Bogotá al occidente – avenida Circunvalar (calzada occidental) al sur – calle 85 (calzada norte) al occidente – avenida carrera 7 (calzada oriental) al norte – avenida calle 127 (calzada norte) al occidente- Parque El Country lugar donde termina la carrera. (Ver mapas 1 y 2).
A fin de garantizar la seguridad vial de todos los usuarios de la vía (peatones, bici usuarios y conductores), el organizador del evento y/o actividad, deberá implementar, mantener y operar los cierres controlados de la totalidad de calles y carreras que conectan con el trazado de la actividad, una intersección vial previa al trazado.
Con el fin de mitigar los impactos generados a la red vial; la apertura de las vías afectadas por la realización del evento se realiza de forma gradual según el avance de los participantes.
Desvíos autorizados (Fase Montajes y Salida entre 05:00 a. m. y 07:00 a. m. del domingo 07 de diciembre de 2025)
Durante de las actividades de montaje por el cierre de la calzada norte de la avenida calle 127 entre la carrera 7C y la carrera 13A:
- Quienes van sentido norte – sur por la avenida carrera 7 y toman la avenida calle 127 al occidente, deberán continuar al sur por la avenida carrera 7 – avenida calle 116 al occidente (Ver mapa 3 – color negro).
- Los usuarios que circulen en sentido oriente – occidente por la avenida calle 127, deberán tomar la avenida carrera 9 al norte – avenida calle 134 al occidente (Ver mapa 3 – color morado).
- Las personas que se desplazan sentido norte – sur por la avenida carrera 9 y toman la avenida calle 127 al occidente, deberán continuar al sur por la avenida carrera 9 – avenida calle 116 al occidente (Ver mapa 3 – color café).
- Quienes van sentido occidente – oriente por la avenida calle 170 o avenida calle 183 y deseen tomar la autopista Norte al norte, deberán continuar al oriente y avenida carrera 7 al norte (Ver mapa 6).
- Quienes van sentido occidente – oriente por la avenida calle 100 y deseen tomar la avenida carrera 7 al norte, deberán tomar la carrera 8A al sur – calle 97A al occidente – carrera 9A al norte – avenida calle 100 al occidente – avenida carrera 11 al norte. (Ver mapa 9).
- Los usuarios que circulen en sentido sur – norte por la avenida carrera 7 y su destino es el sector de la Calera, deberán continuar al norte hasta el sector Codito.