16 mil uniformados garantizarán la seguridad en la capital durante el ‘Plan Navidad’

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Los más de 16 mil policías hombres y mujeres que integran la Policía Metropolitana de Bogotá, sus unidades especiales del servicio y auxiliares de policía, además de medios tecnológicos como el Halcón y los Sistemas Aéreos Remotamente Tripulados, están a disposición de los ciudadanos para garantizar la seguridad y convivencia en la capital de la república en diciembre.

Este Plan Navidad estará enfocado en enfrentar los factores de riesgo que se presentan en esta temporada, bajo los ejes de: ‘Seguridad Ciudadana y Prevención’. Además, con el despliegue de nuestros Escuadrones Antipólvora conformados con personal de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, se controlará la venta y distribución de pólvora, así mismo, trabajar articuladamente con la ciudadanía para prevenir riñas y lesiones personales y mejorar los tiempos de respuesta a los requerimientos ciudadanos.

Estos uniformados estarán distribuidos en 13 zonas turísticas (Plaza de Bolívar, Plazoleta de la Concordia, Chorro de Quevedo, Monserrate, 20 de Julio, Candelaria, Plaza de Toros, Park Way, Parque Nacional, Barandas y barrio Egipto), además, en 26 centros comerciales: Santa Bárbara, Andino, Unicentro, Santa Fe, Parque la Colina, Tintal, Santa Ana, Salitre Plaza, Hayuelos, Metrópolis, Gran Estación, Plaza de las Américas, Portal 80, Centro Mayor, Nuestro Bogotá, Mall Plaza, entre otros.

De igual manera, se reforzará la presencia policial en las diferentes zonas de rumba y comercio, donde tendrán la tarea de efectuar diferentes planes de prevención y control contra el delito, realizando acompañamiento a zonas de restaurantes, bares, gastrobares y parques. Asimismo, serán desplegados planes especiales en aquellas zonas bancarias, con el fin de prevenir el hurto a entidades financieras y a personas.

Para prevenir el hurto a personas fueron activados 10 puestos de control ubicados en horarios específicos en las localidades de Suba, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Barrios Unidos, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy. Además, 4 reacciones motorizadas distribuidas en Bosa, Chapinero, Usaquén y Suba.

Por último, gracias a los diferentes controles que se han venido implementado, se han logrado incautar cerca de 1 tonelada de pólvora (voladores, chispitas, volcanes, mechas, entre otros elementos pirotécnicos); Así mismo, la imposición de 10.768 órdenes de comparendo por riña y 30 por pólvora en cumplimiento a la Ley 1801 de 2016.

Durante estas fechas y festividades siga las siguientes recomendaciones:

Evite el uso de la pólvora y que los niños, niñas y adolescentes no manipulen ninguno de estos elementos pirotécnicos, ya que pueden generar afectaciones a su salud e integridad. No maneje ningún tipo de vehículo bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. Si va a realizar compras, evite llevar altas sumas de dinero en efectivo, utilice tarjetas débito o crédito. Si consume licor, hágalo con moderación y en lugares de su entera confianza. Cuando compre bebidas embriagantes, hágalo en sitios legales y verifique que el líquido no contenga partículas, así como el estado de las estampillas, tapas, envolturas y etiquetas. Recuerde que el uso, fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra, venta y expendio de pólvora y productos pirotécnicos en estas celebraciones sin autorización puede hacerlo acreedor a la imposición de una orden de comparendo de multa general tipo 4, que tiene un valor de $759.200 pesos, equivalente a 16 salarios diarios mínimos legales vigentes.

La Policía Metropolitana de Bogotá invita a la ciudadanía a denunciar, a través de la línea de emergencia 123 o a la Estación de Policía más cercana, cualquier hecho que afecte la convivencia y seguridad ciudadana.