Producción de actividades deportivas creció 76,3% entre 2018 y 2024: Gobierno lanzó nueva Cuenta Satélite del Deporte

Foto: Ministerio del Deporte

Como un “paso histórico» calificó la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, el lanzamiento de la nueva Cuenta Satélite del Deporte Nacional, construida entre esta cartera y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Esta herramienta, presentada el pasado miércoles en Bogotá y que es pionera en la región, permitirá medir cada año la producción, el consumo y el crecimiento económico del deporte con cifras oficiales.

Duque Cruz subrayó que la cuenta satélite se construyó bajo estándares internacionales, con el respaldo técnico del DANE y bajo el mandato legal del Plan Nacional de Desarrollo.

“Eso significa que no es un ejercicio aislado, ni pasajero: es una política de Estado que llegó para quedarse. A partir de hoy, el deporte, la recreación y la actividad física contarán con un instrumento que permitirá respaldar decisiones presupuestales con datos reales y orientar mejor la inversión pública, además de fortalecer el Sistema Nacional del Deporte y las políticas del sector», sostuvo.

?Resul?tados

Durante el lanzamiento de la nueva Cuenta Satélite, la directora del DANE, Piedad Urdinola, presentó los principales resultados del análisis, según los cuales el sector deportivo mostró un crecimiento sostenido durante los seis años evaluados.

—Las actividades económicas vinculadas al deporte aportaron en promedio el 1.03 por ciento al valor agregado bruto nacional. Esta participación demuestra la presencia constante del sector en la dinámica productiva del país entre 2018 y 2024.

—En cuanto al desempeño general del sector, en actividades deportivas, la producción total pasó de 18,6 billones de pesos en 2018 a 32,8 billones en 2024, lo que representa una variación de 76,3 por ciento.

—Para este último año, el consumo intermedio ascendió a 15 billones de pesos, con un crecimiento anual de 4,8 por ciento comparado con 2023.

—Con este comportamiento entre producción y consumo, el valor agregado bruto se ubicó en 17,8 billones de pesos, lo que representó un crecimiento de 12,4 por ciento respecto al año anterior.

—El análisis por componentes muestra que la industria manufacturera asociada al deporte registró en 2024 una producción de 18,8 billones de pesos, con un crecimiento de 14,4 por ciento con respecto a 2023.

—Su consumo intermedio fue de 7,8 billones de pesos, mientras que el valor agregado bruto alcanzó 11 billones de pesos, impulsado por un incremento del 20 por ciento.

—Por otro lado, la industria manufacturera vinculada al deporte presentó en 2024 una producción de 8,3 billones de pesos, con una variación de 5,4 por ciento respecto a 2023.

—El consumo intermedio fue de 4,6 billones de pesos, lo que se vio reflejado en el valor agregado bruto que ascendió a 3,7 billones de pesos, con un crecimiento de 5,3 por ciento respecto al año anterior.

—Por su parte, el comercio de bienes deportivos mantuvo una tendencia al alza. En 2024, este segmento reportó una producción de 4,6 billones de pesos, equivalente a un crecimiento anual de 0,6 por ciento frente al 2023.

Finalmente, el rubro de construcción e infraestructura deportiva mostró un comportamiento diferenciado. En 2024, su producción llegó a 1,1 billones de pesos.

—El consumo intermedio se situó en 0,7 billones de pesos, mientras que el valor agregado bruto alcanzó 0,4 billones de pesos, registrando un decrecimiento de 12,6 por ciento frente a 2023.

Con información del Ministerio del Deporte