Disfrute los 14 puntos de alumbrado navideño en el corredor Centro de Bogotá

Con el encendido de los alumbrados navideños, la ciudadanía podrá disfrutar de diversos puntos iluminados en tres grandes zonas de la capital. La Ruta de la Navidad en Bogotá cuenta con alrededor de 114 árboles navideños led, más de 54 kilómetros de extensiones mini led y 4,6 kilómetros de mangueras red.

La magia, el brillo y la emoción de una de las épocas más queridas y esperadas del año regresan a Bogotá con la segunda edición de la ‘Navidad es Cultura’, que congregará a 4.316 artistas en 670 actividades por toda la ciudad dirigidas a niños, niñas, adultos, familias y turistas.

Serán 18 días cargados de luz, arte y conexión que celebrarán la diversidad y riqueza cultural que caracteriza a la capital del país, convirtiendo cada rincón en una experiencia inolvidable. ¡Conoce toda la programación ingresando aquí y agéndate!

Estos son los puntos iluminados en el corredor Centro ?

Plaza Liévano

Carrera Séptima

Parque Santander

Iglesia de la Orden Tercera

Parque Bicentenario, entre otros.

La séptima desde la 11 hasta la torre Colpatria y la plaza de Santa María también brillan en esta época decembrina.

También puedes difrutar de alumbrados en los siguientes puntos

Parque El Tunal (15 puntos)

Árbol de 56 m

Show láser

Zonas de regalos

Esferas navideñas

Jardín de Santa

Jardines frente al CEFE,

Zonas de pesebres.

Estaciones navideñas.

Zona Norte (3 puntos)

Edificio del GEB/carrera 73 con novena.

Plazoleta de la Calle 85 (pesebre gigante).

Un gran corredor entre la carrera 15 hasta la calle 100.

¡Evita el uso de pólvora en Bogotá! Si sufres una lesión sigue estas recomendaciones

En caso de que tengas un accidente con estos artefactos explosivos, te compartimos una serie de recomendaciones que entrega la Secretaría Distrital de Salud sobre lo que no debes hacer en caso de sufrir quemaduras por pólvora:

Evitar la aplicación de cremas, ungüentos o remedios caseros sobre quemaduras o laceraciones por pólvora, dado que estas lesiones requieren manejo profesional.

No aplicar remedios compuestos de sábila, aceites o café, porque estos productos contaminan la herida y complican el proceso de cicatrización.

No usar algodón, esparadrapo, ni microporo. Cubrir la lesión con un paño limpio o una gasa mojada.

No reventar las ampollas causadas por las quemaduras.

No ingerir líquidos en caso de quemaduras profundas o de tercer grado.

Aunque aparentemente la quemadura sea leve, se corre el riesgo de infectarse si no es tratada debidamente por el personal de salud.

La Administración distrital recordó que los establecimientos que comercialicen pólvora sin autorización se enfrentan a medidas correctivas tipo 4, equivalentes a $ 759.000, además del decomiso y destrucción del material. Estas acciones buscan reducir riesgos y evitar tragedias totalmente prevenibles.