Bogotá se alista para vivir una Navidad llena de arte, cultura y alegría

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte dio inicio a la temporada de festividades decembrinas, una época en la que la ciudad se llenará de luces, música, teatro y danza para celebrar la Navidad Es Cultura 2025, una de las iniciativas más esperadas del año.

En esta temporada, las calles, parques y escenarios de Bogotá se convertirán en el corazón de la alegría, reuniendo a familias, artistas y comunidades para vivir el arte como un lenguaje común. Desde las tradicionales iluminaciones hasta los espectáculos artísticos en barrios y plazas, la ciudad vibrará al ritmo de la creatividad y el talento local.

Para más detalles sobre esta iniciativa cultural, te invitamos a explorar el siguiente post y descubrir cómo la ciudad se prepara para un diciembre lleno de arte, luces y comunidad.

El propósito de esta celebración es fortalecer los lazos comunitarios y promover el acceso a la oferta cultural en todas las localidades. Con una programación diversa, la Secretaría de Cultura, junto con el Instituto Distrital de las Artes y otras entidades del sector, ofrecerá actividades gratuitas para que todos los ciudadanos disfruten del arte en sus múltiples expresiones.

A través de conciertos, obras de teatro, presentaciones de danza, ferias navideñas y recorridos iluminados, Bogotá reafirma su compromiso con la cultura como motor de transformación social y emocional.