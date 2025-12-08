Esta Navidad más de 50 perros y gatos esperan encontrar una familia en Bogotá

Foto: IDPYBA.

Más de 50 perros y gatos rescatados por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) esperan que una familia los elija y les brinde el hogar que tanto han soñado. Cada uno de ellos lleva consigo una historia de resiliencia y ternura; historias que solo necesitan un final feliz para convertirse en nuevas oportunidades de amor.

Cada uno de estos animales ha recorrido un camino distinto. Algunos fueron rescatados del abandono, otros sobrevivieron a situaciones difíciles, pero todos tienen algo en común: el deseo profundo de encontrar un hogar donde puedan brindar y recibir amor.

Para lograrlo, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), realizará cuatro grandes jornadas de adopción, escenarios diseñados no solo para que las personas conozcan a estos animales, sino también para que sientan la conexión única que nace cuando un perro o un gato reconoce en alguien a su nueva familia.

Agenda de jornadas de adopción en Bogotá durante Navidad 2025 y fin de año

A continuación, conoce en detalle las próximas jornadas de adopción:

13 de diciembre de 2025 – Gran jornada de adopción

Lugar: Centro Comercial Portal 80.

Dirección Transversal 100A #80A-20.

Horario: 10 a. m. a 4:00 p. m.

20 de diciembre de 2025

Lugar: Centro Comercial Andino

Dirección: Carrera 11 # 82-71

Horario: 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

21 de diciembre de 2025

Lugar: Unidad de Cuidado Animal.

Dirección: Carrera 106 A #67-02, barrio El Muelle – Localidad de Engativá.

Horario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

¿Qué debes tener en cuenta al momento de adoptar un animal de compañía en Bogotá?

Ser consciente de que la decisión que tomas es para toda la vida y debe ser aprobada por todos los miembros del hogar.

Disponer del tiempo para la entrevista y el proceso de verificación.

Al adoptar un perro, es obligatorio llevar una pechera y traílla.

Para perros de manejo especial, se debe contar con la respectiva pechera y un bozal de canasta adecuado. Quienes deseen adoptar un gato deben llevar un guacal o morral especial para su transporte.

Fotocopia de la cédula y de un servicio público.

Además, es importante tener a la mano fotos y videos del que será el próximo hogar del animal de compañía.

Cada adopción es un acto de amor que transforma vidas: la del animal que encuentra un hogar, y la de la familia que descubre en él un compañero incondicional. Esta Navidad 2025, te invitamos a regalar calor, compañía y esperanza porque ‘Adoptar es Amar sin Condiciones’.