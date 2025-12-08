Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este martes 9 al viernes 12 de diciembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Este martes 9 al viernes 12 de diciembre hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Martes 9 de diciembre de 2025

Puente Aranda

Torremolinos

De la Carrera 51 a la Transversal 53, entre la Avenida Calle 26 Sur a la Diagonal 16 Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Los Mártires

Eduardo Santos, El Vergel

De la Carrera 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 1 a la Calle 3

7:00 a.m.

27 horas

Taponamiento red acueducto

Fontibón

Marsella, Villa Alsacia (Clínica de La Paz)

De la Carrera 68G a la Carrera 71B, entre la Avenida Calle 12 a la Avenida Calle 13

7:00 a.m.

27 horas

Instalación de totalizadora

Chapinero

El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte III Sector

De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 88 a la Calle 100

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de totalizadora

Kennedy

Pastrana

De la Transversal 78H a la Transversal 78H Bis, entre la Calle 42F Sur a la Calle 45 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

San Cristóbal

Libertadores

De la Calle 56 Sur a la Diagonal 58A Sur, entre la Transversal 13C Este a la Transversal 14C Este

10:00 a.m.

28 horas

Empates redes acueducto

San Cristóbal

Danubio, Danubio II, Diana Turbay, Arrayanes Diana Turbay Cultivos, La Fiscala Norte, La Paz, La Picota, La Picota Oriental, Los Arrayanes II, Palermo Sur, San Agustín

De la Calle 48 a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 14

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Miércoles 10 de diciembre de 2025

Engativá

Villa del pinar

De la Calle 24 a la Calle 26, entre la Carrera 86 a la Carrera 90

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Los Mártires

Ricaurte, La Pepita y La Sabana

De la Calle 6 a Calle 13, entre la Carrera 22 a la Avenida Carrera 30

7:00 a.m.

27 horas

Instalación de totalizadora

Puente Aranda

Ortezal

De la Avenida Calle 20 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 36 a la Carrera 50

7:00 a.m.

27 horas

Cierre a terceos

Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal

Puerto Rico, Cerros de Oriente, Barcelona Sur, Las Lomas

De la Carrera 9G a la Carrera 6A, entre la Calle 38A Sur a la Calle 44A Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usaquén

Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano, Cojardín

De la Carrera 45 a la Carrera 106, entre la Calle 235 al Canal Guaymaral

7:00 a.m.

24 horas

Empates y mantenimiento correctivo

Ciudad Bolívar

Volador:

Los Andes Sector 5 Nutibara, Naciones Unidas, San Joaquín Vaticano El Vergel, San Joaquín Vaticano Galpón, La Estrella Sector Lagos, Estrella del Sur, Central de Mezclas, El Mochuelo Oriental, Juan Pablo, Arabia, Villa Rosa, El Minuto de María, El Tesorito, Mirador de San Marcos, Florida Sur Alto, San Joaquín Costa Azul, Quiba, Villas de San Joaquín, Buenos Aires II, Monterrey, Republica De Venezuela, Buenos Aires III Sector, Torrelli, Villas del Progreso, El Mochuelo II, El Tesoro II, Naciones Unidas Chaparro, Alfa, Bella Flor Sur; Marandu, San Rafael Sur, La Esmeralda Sur, El Mirador, Acapulco I, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, Casa de Teja, Vista Hermosa Sector Capri, Las Manitas II Sector, Álvaro Bernal Segura, Mirador Nutibara, Bellavista Lucero Alto, Nueva Colombia, Villa Gloria Las Manitas, Las Manitas, El Castillo, Villas El Diamante; El Triunfo Sur, Villa Gloria, El Tesoro, Arabia, Los Duques, Sauces Hortalizas Recuerdo, Estrella de María, El Limonar, La Cumbre, 8 de Diciembre, Bogotá Sur La Esperanza, San Joaquín El Vaticano, Quiba Urbano, Buenos Aires, El Minuto de María, Juan Pablo II, Cedritos del Sur III, Cedritos del Sur II, Los Urapanes, Vista Hermosa, Las Delicias del Sur, Divino Nino, Canadá Honda, Divino Nino, La Cabana, Quiba Urbano I Tesoro Tesorito, Estrella Turquía 2 Sector, San Joaquín El Vaticano Sector El Carrizal.

Quiba:

Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del Sur, Cordillera Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Altaloma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador, El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre, Quiba Bajo, Republica de Canadá, Arborizadora Alta, Vista Hermosa, Canadá Honda, Nueva Esperanza, Bella Flor Sur Rural, El Paraíso, El Mochuelo II, Quiba Bajo, Arabia II Sector, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Verbenal, Quiba Bajo, Quiba Bajo, El Paraíso, El Paraíso, Quiba Bajo.

Alpes II:

Cordillera del Sur, Bella Flor Sur

Afectación 1:

De la Diagonal 69A Sur a la Calle 83 Sur, entre la Carrera 18D a la Carrera 18H

Afectación 2:

De la Calle 70T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U

Afectación 3:

De la Calle 70T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Kennedy

Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de la vaca I, ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III sector

Desde la Calle 43sur a la calle 54 sur entre la carrera 80 a la carrera 86

9:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Bavaria, Calandaima, Campo Hermoso, Casa Blanca Sur, Casablanca, Castilla, Catalina, Catalina II, Chucua de La Vaca I, Chucua de La Vaca II, Chucua de La Vaca III, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Techo II, Class, Corabastos, Dindalito, El Carmelo, El jazmín, El Paraíso Bosa, El Rubí, El Tintal III y IV, El Vergel Oriental, Galán, Gran Britalia, Jacqueline, Jorge Uribe Botero, La Cecilia, La Magdalena, La Pampa, La Paz Bosa, Las Acacias, Las Dos Avenidas, Llano Grande, Los Almendros, Mandalay, María Paz, Nuevo Techo, Osorio II, III y IV, Pastrana, Patio Bonito I, II y III, Pio XII, Provivienda Occidental, Roma, Saucedal, Tairona, Techo, Timiza, Tintalá, Tintalito, Tocarema, Valladolid, Vergel Occidental, Villa Alsacia II, Villa Nelly III Sector, Visión de Oriente.

De la Calle 9 a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 79 al Rio Bogotá

11:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Suba

Santa Rosa, Julio Flórez, Andes Norte

De la Transversal 55 a la Carrera 71, entre la Calle 100 a la Diagonal 115A

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Jueves 11 de diciembre de 2025

Engativá

Villa Gladys

De la Calle 63 la Calle 65A, entre la Carrera 111 a la Carrera 125

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Barrios Unidos

La Paz

De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 24 a la Carrera 30

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Rubí

De la Calle 86A Sur a la Calle 58G Sur, entre la Carrera 78 a la Carrera 79B

De la Calle 56A Sur a la Calle a la Calle 58G Sur a la Carrera 78 a la Carrera 78B

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Puente Aranda

Estación Central

De la Avenida Carrera 30 a la Carrera 36, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 23

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Puente Aranda

Los Ejidos

De la Avenida Carrera 36 a la Avenida Carrera 50, entre la Avenida Calle 13 a la Avenida Calle 20 o Avenida Américas

7:00 a.m.

27 horas

Cierre a terceros

Suba

Santa Rosa, Potosí, Niza Sur, Niza Norte

De la Transversal 60 a la Carrera 72, entre la Calle 93 a la Calle 129

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Suba

Prado Veraniego Norte, Ciudad Jardín

De la Carrera 54 a la Carrera 76, entre la Calle 129 a la Calle 134

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de válvula

Suba

Almirante Colón

De la Carrera 87 a la Carrera 91, entre la Calle 127 a la Calle 128

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

San Cristóbal

Las Mercedes, San Blas II, San Pedro Santa Inés Sur, Atenas, Bello Horizonte

De la Carrera 12F Este a la Carrera 3A Este, entre la Calle 18A Sur a la Calle 36H Sur

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Usme

T. Quindío:

Altamira, Altos del Zipa, Altos del Zuque, Bosque de Los Alpes, Chiguaza Urbano, El Paraíso, El Pinar, Juan Rey (La Paz), La Belleza, Los Libertadores, Moralba, Nueva Delhi, Nueva Gloria, Puente Colorado, Quindío, Santa Rita Sur Orienta, Colmena I Pinares.

T. Juan Rey:

Arboleda Santa Teresita, Bolonia I, Chiguaza Urbano, Dona Liliana, Juan Rey (La Paz), Juan Rey Sur, La Cabana, La Esperanza Sur I, Las Gaviotas, Liliana, Quindío, San Rafael Usme, Tibaque Sur, Villa Diana, Yomasa, Londres.

Afectación 1:

De la Calle 32H Sur a la Calle 71 Sur, entre la Carrera 5 Este a la Carrera 18 Este.

Afectación 2:

De la Calle 46C Sur a la Calle 89A Sur, entre la Carrera 10 Este a la Carrera 15 Este

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento correctivo

Soacha

Municipio de Soacha, sector de ciudadela Sucre

Bella Vista, Rincón del Lago, Buenos Aires, Los Pinos y San Rafael

De la Calle 36 hasta la Calle 56, entre la Carrera 28 Este a la Carrera 57 Este

9:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Viernes 12 de diciembre de 2025

Engativá

Bella Vista Occidental

De la Calle 72 a la Calle 67, entre la Carrera 68 a la Carrera 68B

9:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

San José de Bavaria, Villa del Prado, Nueva Zelanda

De la Carrera 45 a la Carrera 80, entre la Calle 170 a la Calle 183

8:00 a.m.

24 horas

Instalación de macromedidor

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.