Cortes de luz este martes 9 de diciembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este martes 9 de diciembre de 2025 en sectores de la capital de la República .

Localidad de Barrios Unidos

Barrio La Paz. De la carrera 27 a carrera 30 entre calle 64 a calle 68 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Chapinero

Barrio El Nogal. De la calle 76 a calle 78 entre carrera 9 a carrera 11 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Barrio Sucre. De la carrera 7 a carrera 14 entre calle 37 a calle 43 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio El Mochuelo II Urbano. Kilómetro 5 Relleno Sanitario Doña Juana – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Mochuelo Alto Rural. Kilómetro 5 Botadero Doña Juana – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Boyacá. De la calle 70 a calle 72 entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Boita. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 45 Sur a calle 47 Sur – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Tundama. De la calle 44 Sur a calle 50 Sur entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Centro Industrial. De la carrera 61 a carrera 63 entre calle 18 a calle 23 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Ortezal. De la calle 19 a calle 22 entre carrera 38 a carrera 43 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio La Camelia. De la carrera 51 a carrera 53 entre calle 1 a calle 3 – Desde las 7:30 a. m. hasta las 11:30 a. m.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Barrio La Paz. De la calle 52 Sur a calle 54 Sur entre carrera 2 a carrera 4 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 10:45 a. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio La Gloria Oriental. De la calle 43 Sur a calle 47 Sur entre carrera 7 Este a carrera 10 Este – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Suramérica. De la calle 29 Sur a calle 31 Sur entre carrera 2 a carrera 4 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Veinte de Julio. De la calle 29 Sur a calle 31 Sur entre carrera 4 a carrera 6 – Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Bosque Izquierdo. De la carrera 0 Este a carrera 4 Este entre calle 22 a calle 27 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Barrio La Alameda. De la calle 23 a calle 27 entre carrera 12 a carrera 14 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Barrio La Macarena. De la carrera 2 a carrera 6 entre calle 25 a calle 30 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Barrio Las Aguas. De la carrera 2 a carrera 4 entre calle 19 a calle 24 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Barrio Las Nieves. De la carrera 2 a carrera 6 entre calle 20 a calle 27 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Barrio Sagrado Corazón. De la calle 33 a calle 39 entre carrera 6 a carrera 14 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Barrio Samper. De la carrera 6 a carrera 14 entre calle 27 a calle 34 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Barrio San Diego. De la carrera 4 a carrera 14 entre calle 25 a calle 29 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Barrio San Martín. De la calle 28 a calle 33 entre carrera 4 a carrera 8 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Barrio Veracruz. De la calle 17 a calle 19 entre carrera 8 a carrera 10 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio San Cayetano. De la calle 125 a calle 127 entre carrera 96 a carrera 98 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Ttes de Colombia. De la calle 129 a calle 131 entre carrera 95 a carrera 97 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Estrella. De la calle 26 a calle 28 entre carrera 18 a carrera 29 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Barrio La Soledad. De la calle 33 a calle 36 entre carrera 20 a carrera 25 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Barrio Teusaquillo. De la calle 32 a calle 36 entre carrera 13 a carrera 22 – Desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 a. m.

Localidad de Usaquén

Barrio Santa Bárbara Central. De la carrera 10 a carrera 12 entre calle 116 a calle 118 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usme

Barrio Alaska. De la carrera 0 Este a carrera 4 Este entre calle 66 Sur a calle 68 Sur – Desde las 7:15 a. m. hasta las 4:30 p. m.

Barrio La Fiscala. De la calle 64 Sur a calle 66 Sur entre carrera 4 Este a carrera 6 Este – Desde las 12:00 p. m. hasta las 3:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Chía, en Cundinamarca

Municipio de Chía. De la calle 12 a calle 18 entre carrera 5 a carrera 11 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.