Más de 2.000 cupos gratis en escuelas deportivas para niños y jóvenes de Kennedy: la oferta incluye 14 disciplinas

Foto: Alcaldía Local de Kennedy.

Ajedrez, tenis de mesa, patinaje, lucha oli?mpica, fu?tbol de salo?n, fu?tbol, baloncesto y voleibol, entre otras disciplinas, hacen parte de la oferta deportiva gratuita que la Alcaldía Local de Kennedy pone a disposicio?n de nin?as, nin?os y jo?venes de la localidad.

En total, se habilitaron ma?s de 2.000 cupos para que la poblacio?n infantil y juvenil pueda participar en las Escuelas de Formacio?n Deportiva, una estrategia que llega a las 12 UPZ y que tendra? presencia en ma?s de 200 parques y escenarios deportivos del territorio.

Las jornadas de inscripcio?n se desarrollan en distintos puntos estrate?gicos como la Alcaldi?a Local de Kennedy, el Parque Timiza, Parque Cayetano Can?izares, Parque Gilma Jime?nez, Parque Mundo Aventura, Polideportivo Castilla, Parque Bellavista Dindalito, la Junta de Accio?n Comunal Carvajal Osorio y la Biblioteca El Tintal, facilitando el acceso de la comunidad en toda la localidad.

“Con estas escuelas deportivas seguimos aposta?ndole a la formacio?n integral de nuestros nin?os y jo?venes. El deporte es una herramienta clave para fortalecer valores, disciplina y convivencia, adema?s de brindar oportunidades gratuitas cerca de sus hogares”, sen?alo? Javier Prieto Tristancho, alcalde Local de Kennedy (e).

Con esta estrategia, la Alcaldi?a Local reafirma su compromiso con la promocio?n de entornos protectores, el desarrollo de talentos deportivos y el acceso equitativo a espacios de formacio?n gratis en la localidad.