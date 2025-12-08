Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 8 de de diciembre de 2025 en Colombia

–Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 8 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

Dorado

Mañana 1443 – La 5ta 1 – Tarde 5104 – La 5ta 8

Culona

Día 2637 – Noche

Paisita

Día 0848 – La 5ta: 2 – Noche

Chontico

Día 6819 – La 5ta 0 – Noche

Sinuano

Día 1497 – La 5ta 6 – Noche

Cash Three

Día 056 – Noche

Play Four

Día 5876 – Noche

Caribeña

Día 7294 – La 5ta 7 – Noche

Motilón

Tarde 9168 – La 5ta 9 – Noche

Antioqueñita

Día 5302 – La 5ta 8 – Tarde 7252 – La 5ta 8