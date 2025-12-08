    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este lunes 8 de de diciembre de 2025 en Colombia

    Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este lunes 8 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 1443 – La 5ta 1 – Tarde 5104 – La 5ta 8

    Culona
    Día 2637 – Noche

    Paisita

    Día 0848 – La 5ta: 2 – Noche

    Chontico
    Día 6819 – La 5ta 0 – Noche

    Sinuano
    Día 1497 – La 5ta 6 – Noche

    Cash Three
    Día 056 – Noche

    Play Four
    Día 5876 – Noche

    Caribeña
    Día 7294 – La 5ta 7 – Noche

    Motilón
    Tarde 9168 – La 5ta 9 – Noche

    Antioqueñita
    Día 5302 – La 5ta 8 – Tarde 7252 – La 5ta 8

    Ariel Cabrera
