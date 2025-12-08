En San Cristóbal sellaron tres bares por irregularidades en normas de funcionamiento

Foto: Alcaldía Local de San Cristóbal

La Alcaldía Local de San Cristóbal, en articulación con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, los Gestores del Orden y la Policía Nacional, adelantó una megatoma de control en varios sectores de la localidad, con el fin de fortalecer la seguridad, verificar el cumplimiento normativo y garantizar espacios de sana convivencia para la comunidad.

Durante la jornada se realizaron inspecciones a establecimientos nocturnos en los barrios La Victoria y San José, donde se evidenciaron múltiples irregularidades.

Resultados de la megatoma:

3 bares sellados por incumplimientos en normas de funcionamiento

2 en el barrio La Victoria

1 en San José

Irregularidades detectadas:

Falta de documentación obligatoria

Incumplimientos en los requisitos de operación

Condiciones que afectaban la seguridad y convivencia ciudadana

Además, se capturó a una persona en el barrio San José, con antecedentes por hurto y homicidio

Estas acciones hacen parte del compromiso de la Administración Local por fortalecer la presencia institucional y velar por la seguridad de los habitantes de San Cristóbal.

“En San Cristóbal seguimos trabajando con decisión por la seguridad de cada barrio. Las megatomas son una muestra de nuestro compromiso con el orden, la convivencia y la protección de la comunidad. No vamos a permitir que la delincuencia ni el incumplimiento de la ley afecten la tranquilidad de nuestras familias, indicó Carlos Hernando Macías, alcalde local.