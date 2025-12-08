Retorno a Bogotá hoy 8 de diciembre: pico y placa regional y reversible de la Séptima
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Juan Pablo Bello.
Ten en cuenta esta información para que programes tu regreso a Bogotá: este 8 de diciembre hay reversible en la carrera Séptima y pico y placa regional.
¿Cómo funciona el reversible por la carrera Séptima este lunes festivo 8 de diciembre?
El objetivo del reversible es agilizar la movilidad por la carrera Séptima, dejando en un único sentido la movilidad, norte-sur, desde la calle 245 hasta la calle 183.
La medida arranca, los domingos y festivos, desde las 4:30 p. m. y va hasta las 8:00 o 9:00 p. m., dependiendo la cantidad de vehículos que se desplacen por el corredor a esa hora.
¿Cómo funciona el pico y placa regional de ingreso a Bogotá este lunes festivo 8 de diciembre
Este lunes festivo 8 de diciembre de 2025 hay medida de pico y placa regional para el ingreso a Bogota?. La medida opera de la siguiente manera:
- Entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m., solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.
- Mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.
- Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.
Corredores y vías de Bogotá donde opera el pico y placa regional este lunes festivo del 8 de diciembre de 2025
- Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur.
- Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte.
- Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente.
- Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente.
- Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur.
- Avenida Boyacá – vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte.
- Vía Suba – Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur.
- Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente.
- Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.