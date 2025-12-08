Inician obras para la conexión eléctrica de la nueva URI de Tunjuelito

Foto: Secretaría de Seguridad

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) informa a la ciudadanía que entre el 5 y el 22 de diciembre de 2025 se ejecutarán labores de obra necesarias para avanzar en la conexión eléctrica de la nueva Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Tunjuelito.

La ejecución de esta obra permitirá adelantar la infraestructura técnica que abastecerá de energía a la URI de Tunjuelito, un proyecto que fortalecerá la atención inmediata de casos judiciales en el sur de la ciudad.

Las actividades de obra se llevarán a cabo en el predio donde se se encuentra la URI, ubicado en la Carrera 9 con calle 51sur, en el barrio Abraham Lincoln.

Para la conexión de la red eléctrica de media tensión que se requiere será necesario intervenir vías aledañas para instalar la infraestructura requerida.

En ese sentido, las obras de canalización se ejecutarán en los siguientes segmentos viales:

Carrera 9, entre Calle 51 Sur y Calle 52 Sur.

Carrera 8A, entre Calle 51 Sur y Calle 52 Sur.

Calle 52 Sur, en el tramo que conecta la Carrera 8A con la Carrera 9.

Durante el período de intervención se realizará el corte de asfalto, la excavación mecánica para canalización eléctrica, la instalación de banco de tubos, la construcción de tres cajas de inspección eléctrica, la colocación de capas granulares (subbase y base), la instalación de carpeta asfáltica y finalmente la señalización correspondiente.

El proyecto contará con trabajos diurnos y un día de trabajo nocturno, autorizado para el 14 de diciembre, con el fin de avanzar en actividades que requieren menor afluencia vehicular.

Durante los trabajos podrán presentarse restricciones parciales al tránsito vehicular y peatonal en los tramos mencionados. Por lo tanto, desde el Distrito se recomienda a residentes, conductores y comerciantes del sector planear sus desplazamientos y seguir las indicaciones del personal de obra y del Plan de Manejo de Tránsito.

La secretaría y el contratista implementarán todas las medidas de seguridad y señalización necesarias para garantizar la movilidad y proteger a quienes transiten por la zona de intervención.