Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este 8 de diciembre de 2025

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En Bogotá te compartimos el pronóstico del tiempo según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este 8 de diciembre de 2025. ¡Conoce aquí todos los detalles!

En la madrugada se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Temperatura mínima esperada aproximadamente de 8 oC.

Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado con tiempo seco predominante.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.