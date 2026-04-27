Ecopuntos en Bogotá del 27 al 30 de abril del 2026

Foto: UAESP

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía que tenga muebles, escombros o enseres en mal estado a llevarlos a los Ecopuntos disponibles en Bogota? que se tendrán ubicados en diversas localidades, del 27 al 30 de abril del 2026.

A estos Ecopuntos puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

Ten en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dispone semanalmente de varios Ecopuntos para prestar este servicio a la ciudadanía en las localidades de Bogota?.

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Conoce los puntos de recolección para esta semana en las siguientes imágenes: