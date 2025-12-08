Bogotá y Funza tendrán cortes de luz este lunes festivo 8 de diciembre 2025

Foto: Enel Colombia

Este lunes 8 de diciembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios con cortes de luz el lunes 8 de diciembre de 2025

Localidad Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 52 Sur a calle 54 Sur entre carrera 2 a carrera 4 – Barrio La Paz.

Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 8 de diciembre

Municipio de Funza, en Cundinamarca

Desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. De la calle 6 a calle 8 entre carrera 6 a carrera 8 – Municipio de Funza.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: