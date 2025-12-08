Bogotá y Funza tendrán cortes de luz este lunes festivo 8 de diciembre 2025
Foto: Enel Colombia
Este lunes 8 de diciembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Funza en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios con cortes de luz el lunes 8 de diciembre de 2025
Localidad Rafael Uribe Uribe
Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 52 Sur a calle 54 Sur entre carrera 2 a carrera 4 – Barrio La Paz.
Municipios aledaños a Bogotá con cortes de luz este 8 de diciembre
Municipio de Funza, en Cundinamarca
Desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m. De la calle 6 a calle 8 entre carrera 6 a carrera 8 – Municipio de Funza.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.