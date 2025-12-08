Incautados 700 kilos de pólvora en Ciudad Bolívar durante operativo

Foto: Secretaría de Gobierno.

Durante la noche del 6 de diciembre, la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), junto con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), adelantó un operativo en el que fueron decomisados 700 kilos de pólvora que estaban siendo movilizados en un camión sin los respectivos permisos para su transporte por el sector de La Estancia en Ciudad Bolívar.

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) continúa adelantando operativos de inspección, vigilancia y control junto a las alcaldías locales y en articulación con Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá yla Policía de Bogotá.

La pólvora no es un juego: lastima a niñas, niños y pone en riesgo a miles de familias.

Cada operativo y decomiso permite evitar lesiones y garantizar que más personas celebren sin terminar en un hospital.