Bogotá premió a los estudiantes con mejores resultados en las pruebas Saber 2025

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reafirmó el compromiso de la ciudad con la educación y con la generación de oportunidades para que los jóvenes puedan hacer realidad sus proyectos de vida. El mandatario entregó reconocimientos a los 10 estudiantes de colegios públicos que tuvieron los mejores resultados en las pruebas Saber 2025.

El anuncio lo hizo en el marco de La Gala de los Mejores 2025, escenario en el que Bogotá premió el talento, el esfuerzo y la dedicación de quienes hacen posible que la ciudad avance hacia una educación más equitativa, más humana y con mejores oportunidades para todas y todos

Por primera vez en la ciudad, los 10 estudiantes de colegios públicos que tuvieron los mejores resultados en las pruebas Saber 2025, recibieron la beca Talentos y Capacidades Excepcionales de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea) , la cual les permitirá cursar sus estudios de educación superior cubriendo matrícula y un apoyo de sostenimiento en el caso de universidades privadas y el apoyo de bienestar en el caso de las universidades públicas. Así mismo, el Alcalde confirmó que otros 288 estudiantes que finalizaron grado 11° en colegios oficiales, tendrán la oportunidad de acceder a esta misma línea de las becas en el marco del programa Jóvenes a la E.

“Esta es una ciudad comprometida con la excelencia y también con las oportunidades. Por eso quiero anunciar que estos 10 jóvenes que están aquí, que son excepcionales, que lograron gracias a su compromiso a su disciplina, esos resultados en las pruebas Saber, pues van a recibir una beca del 100 % para cursar sus estudios en las universidades de Bogotá. Y decidimos ampliar ese reconocimiento a los 288 jóvenes que hoy nos acompañan en el auditorio destacados por sus altos puntajes en las pruebas Saber 11, por sus talentos excepcionales en artes y deportes, contarán con el beneficio del programa Jóvenes a la E, que cubrirá también sus estudios universitarios”, expresó el alcalde Galán.

Durante la gala, fueron reconocidas más de 1.400 personas y 54 instituciones educativas en cinco categorías: Gestión y administración del sector; trayectorias desde la primera infancia hasta la educación superior; convivencia escolar y educación inclusiva; cierre de brechas y excelencia académica. En este mismo sentido, se entregaron incentivos pecuniarios para los cuales se destinó una inversión aproximada de $ 5.380.830.000, de los cuales aproximadamente $ 2.320.305.000 hacen parte de los incentivos a docentes y directivos docentes rurales.

Es de destacar que este año, como novedad, se ampliaron los incentivos a la educación inicial y al fortalecimiento de la educación inclusiva, incluyendo por primera vez estímulos económicos específicos para estas dos áreas que son prioridad para esta administración ya que permiten garantizar un comienzo con calidad para todas las niñas y niños, y asegurar que cada estudiante reciba los apoyos que necesita para aprender.

Durante su intervención, la secretaria de Educación del Distrito, Isabel Segovia dio a conocer importantes logros que Bogotá registró en materia educativa. En gestión y administración del sector destacó que Bogotá administra mejor su sistema educativo registrándose una ejecución del 94 % del presupuesto en 2024, a lo que se suma la modernización de la matrícula para asignar 83.051 nuevos cupos, la garantía del 100 % de aseo y vigilancia en los colegios, y la ampliación a 434 los apoyos para inclusión, un 21 % más que el año anterior, asegurando que cada estudiante cuente con lo que necesita desde el primer día.

En materia de trayectorias desde la primera infancia hasta la educación superior, explicó que se atendieron más de 119.000 niñas y niños de 0 a 5 años, se triplicaron los beneficiarios de Campamentos para llegar a la U pasando de 1.200 a 3.100 estudiantes y se alcanzaron 32.000 jóvenes en Jóvenes a la E, con 11.700 becas completas otorgadas desde 2024. Además, Bogotá logró la tasa más alta de tránsito inmediato a educación superior: 39.000 jóvenes pasaron directo del colegio a la U.

Así mismo, en relación con la convivencia escolar y la educación inclusiva, la ciudad dio un salto histórico al sumar 277 orientadores nuevos, para lograr una relación de 353 estudiantes por orientador, muy superior al promedio nacional de 1.300. Igualmente se amplió la matrícula de estudiantes con discapacidad a 21.838 (crecimiento del 11 % en dos años), y se activaron más de 905 procesos de formación en convivencia y derechos, lo que equivale a un aumento del 1.197 % frente a 2023.

Finalmente, en materia de cierre de brechas y excelencia académica se conoció que en 2025 se mantuvo el salto histórico en calidad alcanzado el año pasado en el examen Saber 11 y adicionalmente los estudiantes mejoraron en inglés. Así mismo, por segundo año consecutivo, los colegios oficiales rurales volvieron a mejorar sus resultados, confirmando que estamos cerrando brechas de verdad, en todo el territorio y en todos los niveles.