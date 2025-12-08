Con corte al 30 de noviembre, Línea 1 del Metro de Bogotá completó un avance del 68,64 %

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

La Línea 1 del Metro de Bogotá sigue consolidándose como el proyecto de infraestructura vial más importante que se construye en el país. Con corte al 30 de noviembre de 2025, este megaproyecto presenta un avance del 68,64 %.

El anuncio lo entregó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán: “Con corte al 30 de noviembre, la Línea 1 del Metro de Bogotá tiene un avance del 68,64%”.

Avanza la instalación de rieles en el viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Asimismo, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) destacó que se han instalado 2.438 metros de rieles (doble línea férrea) sobre el viaducto, y 11.305 metros de un total de 17.370 m. en el Patio Taller. Cada riel tiene una longitud de 25 metros y pesa aproximadamente 1.350 kg.

La instalación de los rieles que componen la vía férrea de la L1MB combina la exactitud del trabajo humano con la eficiencia de maquinaria avanzada. Se está empleando tecnología similar a la usada en proyectos gigantescos como el tren de alta velocidad Beijing–Shanghai (1.318?km, 350?km/h), y otras líneas de vanguardia como la Línea 3 de Xiam y el ferrocarril de la costa este de Malasia.

Hace un año, aproximadamente, llegaron a Puerto Bahía en Cartagena, provenientes de China los primeros rieles de la Línea 1 del Metro de Bogotá. En total son 4.846 rieles los que componen la vía férrea que suman en total 6.635 toneladas de carga. De esta cantidad, 96 kilómetros serán instalados a lo largo del viaducto y los 24 kilómetros restantes se emplearán en todo el lastre de distribución de línea férrea en el patio taller.