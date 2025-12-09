23 personas resultaron lesionadas con pólvora durante el 7 y 8 de diciembre

Foto: Secretaría de Salud

Durante la noche de velitas, Bogotá registró 23 personas lesionadas con pólvora, con corte a las 4 p.m. de este 8 de diciembre. De los afectados, siete son menores de 18 años. Asimismo, del total de personas afectadas, 14 se encuentran hospitalizadas, seis de ellas menores de edad. Un menor estaba en compañía de un adulto bajo efectos de alcohol y diez lesionados estaban bajo efectos de bebidas embriagantes.

Por localidades el uniforme indica que: Usme (5) Engativá (5), Bosa (4), Suba (2), Los Mártires (2), San Cristóbal (2), Chapinero (1), Usaquén (1), Kennedy (1) y Puente Aranda (1). En lo corrido del mes de diciembre en la ciudad se han presentado 24 casos de personas quemadas con artefactos pirotécnicos.

A la fecha tenemos 22 quemaduras, 12 laceraciones, 5 contusiones, 6 daños oculares y 3 amputaciones. De los casos a la fecha, 11 fueron por manipulación y de 10 observadores. El año pasado, para la fecha de velitas, tuvimos 39 lesionados el 7 de diciembre y 20 el día 8. En 2023 se presentaron 20 lesionados el 7 de diciembre y 16 el 8.

La Secretaría Distrital de Salud (SDS), en acción intersectorial del Distrito, mantiene activa la alerta preventiva y refuerza su llamado a la ciudadanía. Recordamos que, mientras las familias preparan sus hogares para las celebraciones, los hospitales continúan en modo prevención, con unidades de cuidados intensivos listas y equipos especializados preparados para responder ante cualquier emergencia. El objetivo es evitar que las festividades terminen en tragedias que son totalmente prevenibles.

“Seguimos comprometidos con prevenir las lesiones de pólvora, nuestros equipos están listos, pero no queremos ver a nadie más en una unidad de quemados. La pólvora no es un juego: mutila, deja secuelas y puede cambiar una vida en segundos. Nuestro mensaje es simple: Celebrar sin pólvora es la mejor decisión para proteger a nuestras familias, cuidémonos y vivamos unas fiestas sin pólvora”, señaló Luis Alexánder Moscoso, secretario (e) de Salud.

La entidad recuerda que “ningún artefacto pirotécnico es seguro: no existen chispas inofensivas ni juegos que justifiquen poner en riesgo una vida. Gran parte de las lesiones ocurren bajo supervisión de adultos en estado de embriaguez. Las celebraciones irresponsables continúan poniendo en peligro a menores y adultos. La prevención empieza en casa”, dijo Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud Pública.

La red hospitalaria pública y privada de Bogotá está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas a la pólvora. Cuando se trata de menores de edad, se garantiza el restablecimiento de derechos y apoyo psicosocial a las familias. Además, la Secretaría trabaja de manera articulada con Gobierno, Seguridad, Movilidad, Bomberos, IDIGER, Policía Metropolitana, ICBF y alcaldías locales para frenar la fabricación, distribución y uso ilegal de pólvora, y para llevar campañas preventivas a toda la ciudad.

En caso de que tengas un accidente con estos artefactos explosivos, te compartimos una serie de recomendaciones que entrega la Secretaría Distrital de Salud sobre lo que no debes hacer en caso de sufrir quemaduras por pólvora: