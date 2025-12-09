Resultados de las loterías y chances de este martes 9 de de diciembre de 2025 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías Cundinamarca, Tolima, Cruz Roja y Huila, y chances que jugaron este martes 9 de diciembre de 2025 en el territorio colombiano:
Dorado
Mañana 1191 – La 5ta 5 – Tarde 7410 – La 5ta 7
Culona
Día 1471 – Noche
Astro Sol
9917 – Signo Piscis
Pijao de Oro
4796 – La 5ta 2
Paisita
Día 0518 – La 5ta 5 – Noche 8499
Chontico
Día 2083 – La 5ta 4 – Noche 6686 – La 5ta 1
Cafeterito
Tarde 9055 – La 5ta 0 – Noche
Sinuano
Día 4531 – La 5ta 6 – Noche
Cash Three
Día 583 – Noche
Play Four
Día 3720 – Noche
Samán
Día 2981
Caribeña
Día 4922 – La 5ta 1 – Noche
Motilón
Tarde 9099 – La 5ta 8 – Noche
Fantástica
Día 1006 – La 5ta 0 – Noche
Antioqueñita
Día 7440 – La 5ta 1 – Tarde 1161 – La 5ta 0