Cayó ‘El Zarco’, presunto abusador sexual en Usme

Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Tras 11 meses de investigación y gracias a la denuncia de las víctimas, los investigadores, mediante labores de campo, reconocimiento fotográfico, entrevistas, recolección y análisis de material probatorio, así como la toma y análisis de muestras por parte de Medicina Legal, permitieron avanzar de manera significativa en el esclarecimiento de los hechos.

Se logró establecer que el capturado abordaba a mujeres entre los 16 y 25 años, utilizando armas cortopunzantes o de fuego para intimidarlas. Posteriormente, las trasladaba a zonas boscosas del Parque ‘Entrenubes’, donde las agredía físicamente, abusaba de ellas y hurtaba sus pertenencias antes de huir del lugar.

En un primer caso, el 16 de junio de 2025, generó la agresión sexual contra tres hermanas en el sector conocido como El Polígono, en la localidad de Usme. Esta persona habría ingresado de manera violenta a una vivienda, intimidando a los residentes con un arma cortopunzante, reduciéndolos y atacando sexualmente a las jóvenes.

El 1 de junio de 2025, una adolescente de 16 años que paseaba a su mascota en el parque fue abordada por este hombre, quien la intimidó con arma cortopunzante para trasladarla a un lugar apartado donde fue víctima del ataque.

Es importante señalar que, durante el procedimiento de su captura, esta persona trató de engañar a los uniformados identificándose con datos de terceras personas. Además, presentó registros judiciales por violencia intrafamiliar, hurto, y habría cumplido condena en un centro carcelario.

Por último, este agresor fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Durante el año 2025, la Policía Metropolitana de Bogotá ha logrado una reducción del 10 % en delitos sexuales, con 903 casos menos en comparación con el año anterior. También, han sido capturadas 22 personas en flagrancia por el delito de acceso carnal violento y 59 mediante orden judicial.

De esta manera, se continuará desplegando todas las capacidades institucionales e investigativas para poner a buen recaudo de las autoridades a las personas que atenten contra la vida e integridad de la comunidad. Así se reitera el compromiso de acompañar a las víctimas, recibir sus denuncias y actuar con todas nuestras capacidades institucionales. Por último, se invita a la ciudadanía a denunciar a través de la línea de emergencia 123 o al correo electrónico mebog.sijin-uni@policia.gov.co, donde profesionales de policía lo atenderán, garantizando la absoluta reserva.