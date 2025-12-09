Capital Salud amplía cobertura y ahora atiende en cuatro SuperCADE de la ciudad

Foto: Portal Bogotá

Los usuarios del régimen subsidiado en Bogotá cuentan con una nueva alternativa para realizar sus trámites de salud sin desplazamientos largos. CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. habilitó puntos de atención presencial en cuatro SuperCADE de la capital, en línea con la estrategia de modernización de la Red CADE que impulsa la Alcaldía Mayor.

Cuatro puntos estratégicos operando

Los nuevos puntos de atención funcionan de lunes a viernes, en jornada continua de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. (con pausa de 12:30 p.m. a 1:30 p.m.), en:

SuperCADE Américas (Kennedy)

SuperCADE 20 de Julio (San Cristóbal)

SuperCADE Suba

SuperCADE CAD (Teusaquillo)

Servicios disponibles

Los ciudadanos podrán realizar en estos puntos:

Afiliaciones al régimen subsidiado

Expedición de certificados de afiliación

Traslados entre EPS o municipios

Procesos de movilidad

Asesoría y orientación sobre aseguramiento en salud

Esta expansión busca reducir tiempos de espera y acercar los servicios de salud a las localidades, evitando que los usuarios deban desplazarse hasta las oficinas centrales de la EPS.

Modernización en marcha

La presencia de CAPITAL SALUD en la Red CADE forma parte del proyecto «Red CADE A Tu Servicio», que busca transformar estos espacios en centros de atención integral con infraestructura moderna, tiempos de respuesta más ágiles y mejor experiencia para el usuario.

Con esta medida, Bogotá fortalece su modelo de atención descentralizada en salud, priorizando el acceso equitativo en las diferentes localidades de la ciudad.

Red CADE A Tu Servicio: construyendo ciudad con y para la gente, porque aquí sí pasa.