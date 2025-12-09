Compre sus regalos de Navidad 2025 en las ferias de ‘Hecho en Bogotá’ 

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Llegó diciembre 2025 y, con él, ‘Hecho en Bogotá’ presenta su agenda especial para la temporada Navidad 2025 , un momento en el que la creatividad, la tradición y el talento local se toman distintos escenarios de la ciudad. La programación reúne una oferta diversa que invita a los bogotanos a apoyar a los emprendedores, descubrir nuevos productos y aprovechar la época para encontrar regalos especiales para compartir en familia y con amigos. ¡Conoce la programación del 6 al 21 de diciembre!

Más de 300 emprendimientos locales harán parte de ferias de ‘Hecho en Bogotá’ con muestras culturales y encuentros comunitarios diseñados para impulsar la economía popular, fortalecer la comercialización y acercar a la ciudadanía a productos elaborados por manos bogotanas. Encuentra regalos como artesanías, tejidos a mano, moda, ropa, accesorios, joyería, hogar y decoración, artículos infantiles, gastronomía con cafés especiales, alimentos empacados), cuidado personal, papelería, productos ecológicos, arte y mucho más. Además, encuentra adornos de Navidad.

‘Hecho en Bogotá’ presente en Paraíso Sello Local en el Aeropuerto Internacional El Dorado

Durante todo el mes de diciembre, el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá albergará el espacio Paraíso Sello Local, donde un nuevo grupo de 5 emprendimientos locales dedicados a productos de agendas, joyería y bisutería, gorras y snacks de frutas deshidratadas permitirá a viajeros nacionales e internacionales conocer parte del talento de la ciudad.

‘Hecho en Bogotá’ presente en Expoartesanías en Corferias

Asimismo, del 6 al 18 de diciembre, 30 emprendedores locales de ‘Hecho en Bogotá’ harán parte de Expoartesanías en Corferias, la principal vitrina artesanal del país, donde exhibirán lo mejor del talento local en joyería y bisutería, hogar y decoración, moda, alimentos empacados y cafés.

Ferias de ‘Hecho en Bogotá’ de celebración ‘Día de Velitas’

Como es tradición, ‘Hecho en Bogotá’ acompañará las celebraciones de este domingo 7 de diciembre con dos grandes eventos pensados para disfrutar en familia —incluyendo a las mascotas— en esta noche llena de luz y unión. En el Parque Carlos Lleras, en la calle 100 con carrera Octava cerca a la sede de la Universidad Militar Nueva Granada, la jornada “Velitas con Hecho en Bogotá al Barrio” se vivirá entre las 12:00 del mediodía y las 9:00 de la noche, con 40 emprendimientos locales que llevarán experiencias, sabores y detalles ideales para celebrar esta fecha especial, compartir, y dar inicio de manera oficial a la magia de la temporada.

Ese mismo día, en alianza con la Alcaldía Local de Usaquén, ‘Hecho en Bogotá’ llegará también al Parque Villas de Aranjuez, ubicado en la calle 165B con transversal 13D, con una gran feria que reunirá a 60 emprendimientos apoyados por la Alcaldía Local y 40 más del programa, creando un espacio perfecto para disfrutar en familia. Quienes visiten la jornada encontrarán desde propuestas gastronómicas —incluyendo bebidas como viche, vino y cervezas artesanales, además de postres y cafés— hasta creaciones de moda, hogar y decoración, cuidado personal y productos para mascotas. La celebración cerrará por todo lo alto con la presentación del cantante GUSI, quien pondrá el broche musical a esta noche de velitas llena de talento y espíritu local.

‘Hecho en Bogotá’ presente en Feria Navideña del Museo Nacional

De igual manera, la agenda incluye la Feria Navideña del Museo Nacional, en la carrera Séptima #28-66, programada para el 12 y 13 de diciembre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., donde 15 emprendimientos invitados ofrecerán una cuidada selección de propuestas en moda, cuidado personal, hogar y decoración, editorial y papelería, así como postres y cafés ideales para disfrutar durante el recorrido.

‘Hecho en Bogotá’ en la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella

Por otra parte, se realizará una feria en la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella, en la calle 11 #5-60, del 12 al 14 de diciembre y reunirá a 12 emprendimientos en horarios de 12:00 p. m. a 9:00 p. m. los días viernes y sábado, y de 11:00 a. m. a 6:00 p. m. el domingo. Los asistentes podrán descubrir una variedad de productos que incluyen postres, editorial y papelería, artículos para mascotas, moda, hogar y decoración, y cuidado personal, ideales para compartir y regalar durante la temporada navideña.

‘Hecho en Bogotá’ llega a la feria Populares con Caché en parque Simón Bolívar

Uno de los componentes más esperados del mes serán los encuentros gastronómicos. El 13 y 14 de diciembre, el Parque Simón Bolívar recibirá la feria Populares con Caché, que contará con el apoyo de Sabor Bogotá, quienes llevarán 10 propuestas gastronómicas para sumarse a la oferta de 30 emprendimientos locales de Hecho en Bogotá que ofrecerán una amplia y deliciosa oferta gastronómica, incluyendo postres, cafés y snacks, acompañados de productos de moda, joyería y decoración, y estará abierto al público en horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

‘Hecho en Bogotá’ presente en la feria gastronómica ‘Navidad es Cultura’ en Parque Bicentenario

Posteriormente, del 19 al 22 de diciembre, el Parque Bicentenario, en la carrera Séptima con calle 26, acogerá la feria gastronómica ‘Navidad es Cultura 2025’, realizada en alianza con Sabor Bogotá y con la participación de 9 emprendimientos de ‘Hecho en Bogotá’, en horario de 2:00 p.m. a 9:00 p.m.

‘Hecho en Bogotá’ feria gastronómica ‘Navidad es Cultura’ en parque El Tunal

La celebración continuará en el Parque Metropolitano El Tunal con la feria ‘Navidad es Cultura 2025’, que se llevará a cabo del 17 al 21 de diciembre de 4:00 p.m. a 9:00 p.m., con la participación de 20 emprendimientos. Los visitantes podrán disfrutar de una cuidada selección de hogar y decoración, moda, cafés, postres y propuestas gastronómicas, creando un espacio para compartir momentos especiales y descubrir lo mejor del talento local en esta temporada festiva.

Feria Navideña ‘Hecho en Bogotá’ al Barrio en parque El Cuadrado

Ese espíritu festivo también llegará al Parque El Cuadrado en Barrios Unidos el 18 de diciembre, donde 20 emprendedores estarán presentes entre las 2:00 p. m. y las 8:00 p.m. Durante la Feria Navideña Hecho en Bogotá al Barrio, los visitantes podrán descubrir productos para mascotas, hogar y decoración, moda, postres, cafés y propuestas gastronómicas, creando un espacio ideal para compartir con familia y amigos. Esta jornada contará con el apoyo de la Alcaldía local de Barrios Unidos quienes realizarán una novena navideña para el cierre de la jornada.

‘Hecho en Bogotá’ en la feria gastronómica ‘Navidad es Cultura’ en parque Niza IX de Suba

Ese mismo día, el Parque Niza IX abrirá sus puertas a otra edición de ‘Navidad es Cultura 2025’, disponible del 18 al 21 de diciembre, de 3:00 p. m. a 9:00 p. m., con la participación de 20 emprendimientos. En esta feria, los asistentes encontrarán una variada oferta que incluye hogar y decoración, editorial y papelería, moda, cuidado personal, cafés, alimentos empacados y gastronomía, perfecta para disfrutar de la temporada.

‘Hecho en Bogotá’ presente en parque Bosques de Hayuelos y en parque Zonal Villa Mayor

El recorrido navideño por los barrios finalizará el 21 de diciembre con dos ferias simultáneas: una en el Parque Bosques de Hayuelos y otra en el Parque Zonal Villa Mayor, ambas de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., cada una con la participación de 20 emprendimientos. Los visitantes podrán disfrutar de una amplia y variada oferta, que incluye postres, panadería, galletas, chocolates e infusiones, gastronomía, comidas rápidas, moda, hogar y decoración, cuidado personal y productos para mascotas, convirtiendo estas ferias en un plan perfecto para compartir en familia y descubrir el talento local durante la temporada festiva.

“Cada feria de ‘Hecho en Bogotá’ es una oportunidad para que nuestros emprendedores compartan con la ciudad el corazón, la dedicación y la historia que hay detrás de cada uno de sus productos. En esta temporada navideña queremos invitar a los bogotanos a elegir lo local, a regalar con sentido y a seguir apoyando el talento que impulsa la economía popular y llena de magia esta época del año”, señaló Juliana Toral, subdirectora de Intermediación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Con esta amplia agenda, el programa ‘Hecho en Bogotá’ reafirma su compromiso con la dinamización de la economía local, la generación de oportunidades y la celebración de una Navidad 2025 que exalta la diversidad, la creatividad y la identidad de la ciudad. Diciembre será un mes para recorrer Bogotá, apoyar a sus emprendedores y vivir una temporada festiva hecha con talento 100 % local.