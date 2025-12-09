Rutas navideñas y más de la operación de TransMilenio en temporada decembrina

Foto: TransMilenio.

Para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía hacia los principales puntos de encuentro navideños, del 13 al 24 de diciembre de 2025, estará disponible la ruta navideña troncal M09–H09. A partir de las 6:00 p. m., este servicio conectará el Portal Tunal con el Museo Nacional, realizando paradas en Parque, Biblioteca, Calle 40 Sur, San Victorino, Las Nieves, San Diego y Museo Nacional.

También estará disponible la ruta navideña zonal A024, que conecta la Plaza de Bolívar y la Plaza Cultural Santamaria, funcionando desde el 13 al 23 de diciembre, con un horario de 6:00 p. m. a 11:00 p. m., lunes a sábado, y de 6:00 p. m. a 10:00 p. m., domingos y festivos.

Adicionalmente, en los servicios troncales habrá un refuerzo operacional de la ruta A60–F60 que tendrá una parada adicional en la estación Avenida Jiménez los domingos y festivos el 7, 8, 14 y 21 de diciembre de este año.

También, debido a la alta afluencia en el centro de la ciudad se reforzarán servicios en las estaciones Museo Nacional, San Diego, San Victorino, Museo del Oro, Aguas, Universidades y Avenida Jiménez durante los fines de semana, a través de las rutas M47, G47, 2, M51, F51, F23, J23.

“La Navidad 2025 en Bogotá implica un aumento considerable en la movilidad debido a las actividades culturales, comerciales y recreativas propias de la temporada, lo que requiere una operación fortalecida y coordinada para atender el incremento en la demanda. Por eso, a un precio justo y de manera más rápida el Sistema acerca a los ciudadanos y visitantes en Bogotá a los sitios donde están concentradas las actividades. Invitamos a nuestros usuarios a utilizar las nuevas rutas y planificar su viaje con anticipación”, afirmó María Fernanda Ortiz Carrascal, gerente general de TransMilenio.

Además, está en marcha un plan integral de refuerzo operativo, pedagógico y de control en las estaciones y portales con mayor demanda durante estas fechas. Para este fin, fueron priorizadas estaciones estratégicas con alta concentración de usuarios, entre ellas Avenida Jiménez, Museo del Oro, Museo Nacional, San Victorino, Flores–Área Andina, Calle 76, Calle 100 y los nueve portales del componente troncal, con especial énfasis en los túneles del Portal 80, Ricaurte, Jiménez, Aguas–Universidades y San Diego.

El Plan Navidad contará con la participación de más de 1100 personas entre Gestores de Convivencia, el Equipo Táctico de Emergencias, los Anfitriones de TransMilenio, la Policía del Comando de Transporte Masivo y los guardas de seguridad privada. Y se intensificarán las actividades de prevención con campañas pedagógicas orientadas al autocuidado, la difusión del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, el cuidado de menores de edad y el recordatorio sobre la prohibición de transportar pólvora en el Sistema.

Como parte de las recomendaciones clave para mejorar la experiencia de viaje en esta temporada, TransMilenio invita a los usuarios a personalizar y recargar su tarjeta TuLlave en puntos autorizados, utilizar de forma adecuada los espacios y rutas de evacuación, planear sus viajes con anticipación y evitar el transporte de pólvora dentro del Sistema.