San Andrés Islas cuenta con nueva unidad marítima para investigación y control náutico

Foto: Dimar

La Autoridad Marítima Colombiana amplió sus capacidades en la región insular del país con la entrada en operación del bote ARC ‘Isla San Andrés’, una unidad destinada a fortalecer las labores técnicas, científicas y de control en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

?Su incorporación permite avanzar en los objetivos de seguridad marítima y presencia estatal en una zona estratégica del Caribe.

El ARC ‘Isla San Andrés’ está equipado para realizar investigaciones marítimas, levantamientos batimétricos, búsqueda y rescate, inspecciones costeras y control de actividades náuticas.

Estas funciones aportarán información clave para la navegación y permitirán una coordinación más robusta con el cuerpo de guardacostas de la Armada de Colombia en tareas de vigilancia y respuesta operativa.

La puesta en servicio de esta unidad es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y la Gobernación del Archipiélago, en el marco del plan estratégico de la Dirección General Marítima (DIMAR), orientado a reforzar la seguridad y mejorar las condiciones marítimas de la población isleña.

La ceremonia de incorporación se llevó a cabo en la Estación de Guardacostas de San Andrés Isla, presidida por el director general marítimo, almirante John Fabio Giraldo Gallo, quien destacó que esta unidad representa un avance en investigación, operación y acompañamiento a las comunidades costeras e insulares.

El ARC ‘Isla San Andrés’ mantiene el legado de embarcaciones que han llevado este nombre, asociadas al liderazgo de la Autoridad Marítima Colombiana y su trabajo en favor de mares seguros y sostenibles.

Características

Diseñada por Safe Boats International y construida por la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar), la embarcación cuenta con ecosonda multihaz para apoyar la cartografía náutica nacional, una autonomía de hasta cinco días, capacidad para seis tripulantes, alcance de 900 millas náuticas y velocidad máxima de 25 nudos.

Con su entrada en operación, la Dimar reafirma el fortalecimiento de las acciones de control, investigación y seguridad en el mar Caribe colombiano.

Con información de la Dirección General Marítima.