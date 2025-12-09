    • Bogotá

    Servicios troncales de TransMilenio B28 – F28 ahora son biarticulados y redistribuyen paradas

    Bus de TransMilenio en una vía de BogotáFoto: TransMilenio.

    TransMilenio informó que, desde el pasado sábado 6 de diciembre, se modificó la tipología a bus biarticulado de los servicios B28 y F28, lo que significa que la capacidad del vehículo es mayor; además se distribuyeron algunas paradas.

    Portal Norte:

    Redistribución de paradas de los servicios 8 y F28:

    Prado:

    Redistribución de paradas en el vagón 1 de los servicios B55 y B74. En el vagón 3 de los servicios B28 y F28:

    Pepe Sierra

    Redistribución de paradas en los servicios B28 y D55 en el vagón 1. En el vagón 2 los servicios 8 y F28.

    Se eliminará la parada en esta estación de los servicios B11 y G11:

    Personaliza la tarjeta TuLlave para que puedas recibir beneficios en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP)

    1. Transbordos a 0 pesos.
    2. Dos viajes a crédito al día.
    3. Si pierdes tu tarjeta, recuperas el saldo.

    Además, personalizarla no tiene costo y la tarjeta puede recargarse vía web.

