Servicios troncales de TransMilenio B28 – F28 ahora son biarticulados y redistribuyen paradas
Foto: TransMilenio.
TransMilenio informó que, desde el pasado sábado 6 de diciembre, se modificó la tipología a bus biarticulado de los servicios B28 y F28, lo que significa que la capacidad del vehículo es mayor; además se distribuyeron algunas paradas.
Portal Norte:
Redistribución de paradas de los servicios 8 y F28:
Prado:
Redistribución de paradas en el vagón 1 de los servicios B55 y B74. En el vagón 3 de los servicios B28 y F28:
Pepe Sierra
Redistribución de paradas en los servicios B28 y D55 en el vagón 1. En el vagón 2 los servicios 8 y F28.
Se eliminará la parada en esta estación de los servicios B11 y G11:
Personaliza la tarjeta TuLlave para que puedas recibir beneficios en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP)
- Transbordos a 0 pesos.
- Dos viajes a crédito al día.
- Si pierdes tu tarjeta, recuperas el saldo.
Además, personalizarla no tiene costo y la tarjeta puede recargarse vía web.