Servicios troncales de TransMilenio B28 – F28 ahora son biarticulados y redistribuyen paradas

Foto: TransMilenio.

TransMilenio informó que, desde el pasado sábado 6 de diciembre, se modificó la tipología a bus biarticulado de los servicios B28 y F28, lo que significa que la capacidad del vehículo es mayor; además se distribuyeron algunas paradas.

Portal Norte:

Redistribución de paradas de los servicios 8 y F28:

Prado:

Redistribución de paradas en el vagón 1 de los servicios B55 y B74. En el vagón 3 de los servicios B28 y F28:

Pepe Sierra

Redistribución de paradas en los servicios B28 y D55 en el vagón 1. En el vagón 2 los servicios 8 y F28.

Se eliminará la parada en esta estación de los servicios B11 y G11:

