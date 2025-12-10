Fuerte sismo de magnitud 5.8 sacudió a Colombia

–A las 3 y 27 de la madrugada de este miércoles un fuerte sismo de magnitud 5.8 grados sacudió a gran parte del territorio colombiano, incluida la capital de la República, sin que se produjeran consecuencias, salvo el susto para los habitantes que salieron de sus residencias a los puntos de encuentro que han sido definidos para este tipo de emergencias.

El epicentgro del movimiento telurico fue ubicado en el municipio de Los Santos, a escasos kilómetros de la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, a una profundidad de 150 kilómetros, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano.

Este sismo fue ampliamente sentido en Colombia, especialmente en los departamentos de Santander, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.

Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC:

?? El día de hoy, 10 de diciembre de 2025, a las 3:27 a. m., registramos un #sismo de magnitud 5,8 con epicentro en Los Santos, Santander. Este sismo tuvo una profundidad de alrededor de 150 km y fue ampliamente sentido en Colombia, especialmente en los departamentos de… pic.twitter.com/Hb4rktl6q1 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) December 10, 2025

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, informó que tras el sismo, hizo un barrido desde la sala de Crisis Nacional con autoridades departamentales y municipales y no se reportaaron novedades.