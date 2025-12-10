    • Noticia Extraordinaria

    Fuerte sismo de magnitud 5.8 sacudió a Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –A las 3 y 27 de la madrugada de este miércoles un fuerte sismo de magnitud 5.8 grados sacudió a gran parte del territorio colombiano, incluida la capital de la República, sin que se produjeran consecuencias, salvo el susto para los habitantes que salieron de sus residencias a los puntos de encuentro que han sido definidos para este tipo de emergencias.

    El epicentgro del movimiento telurico fue ubicado en el municipio de Los Santos, a escasos kilómetros de la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, a una profundidad de 150 kilómetros, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano.

    Este sismo fue ampliamente sentido en Colombia, especialmente en los departamentos de Santander, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.

    Freddy Tovar, sismólogo de la Red Sismológica Nacional de Colombia del SGC:

    La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, informó que tras el sismo, hizo un barrido desde la sala de Crisis Nacional con autoridades departamentales y municipales y no se reportaaron novedades.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Ariel Cabrera
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte