Ajuste del salario mínimo 2026: Centrales obreras se plantan en 16% y empresarios en 7,21%; Gobierno buscará acercar propuestas

–Durante la sesión de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, los representantes de los trabajadores plantearon un incremento del 16% de salario mínimo que regirá en 2026, en tanto que los gremios propusieron que el aumento sea del 7,21%.

El próximo jueves volverá a reunirse la Comisión de Concertación en busca de un acercamiento entre las partes, con base en las propuestas presentadas.

En la sesión, presidida por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, se recibieron los informes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Banco de la República y los ministerios de Hacienda y Comercio, Industria y Turismo, así como los estudios y proyecciones de las centrales sindicales CUT (Central Unitaria de Trabajadores) y CGT (Confederación General del Trabajo) y las propuestas de las confederaciones de pensionados.

Al respecto, el titular de la cartera laboral señaló: “Hemos escuchado las propuestas que están sustentadas en supuestos macroeconómicos y que recogen la información respecto a la productividad, a la inflación causada, a la inflación esperada y lo que ha sido el impacto de la misma sobre temas sensibles para el bolsillo de los trabajadores en gastos como educación, salud, vivienda y servicios públicos, entre otros”.

Agregó que en las próximas sesiones el Gobierno nacional examinará la presentación de escenarios que permitan acercar estas dos propuestas, de tal suerte que se logre un consenso y se les presente el acuerdo a los trabajadores de Colombia.

Respecto a cómo recibe el Gobierno nacional la propuesta presentada por los gremios, el ministro Sanguino precisó: “Me parece muy positivo. Ellos entregaron un documento por escrito y los trabajadores plantearon sus propuestas. Creo que eso da cuenta de un buen ambiente de discusión, respetuosa. Nada de tonos altos y la mejor disposición, lo que nos da la tranquilidad de que vamos a tener un escenario de discusión franco y leal por parte de empresarios, trabajadores y del gobierno en su papel de mediador”.

Desde las centrales obreras CUT, CGT y CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) y las confederaciones de pensionados se propuso un incremento en el salario mínimo y en el auxilio de transporte del 16%.

Lo anterior corresponde, indicaron las centrales obreras, especialmente a la manera de ver aspectos como el estudio del salario vital y móvil presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la brecha que existe entre los ingresos de los trabajadores y la canasta básica familiar.

La directora de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) y vocera de los gremios, María Elena Ospina, anotó que se tuvieron en cuenta aspectos como la inflación que presentó el DANE, la productividad total de los factores y cifras como los 23 millones de ocupados en Colombia, de los cuales hoy 11,3 millones ganan menos de un salario mínimo y 2,4 ganan un salario mínimo.

Culminada la sesión de la Comisión, el ministro del Trabajo reafirmó que “el Gobierno del Cambio mantiene su vocación de un incremento real de los ingresos de los trabajadores, que impactaría a 12 millones de colombianos y colombianas que ganan hasta un salario mínimo”.