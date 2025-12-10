La Magia Natural llega al Jardín Botánico Una Navidad inspiradora con nuevas y mejores experiencias para los visitantes

Foto: Jardín Botánico

El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, invita a vivir Magia Natural, una celebración de Navidad diseñada para disfrutar en familia del 7 al 23 de diciembre, cuyo horario de atención al público irá de 5:00 a 8:00 p. m. Durante estas jornadas los visitantes podrán recorrer el Jardín iluminado y participar de talleres, cuenteros, cine, carnaval, actividades artísticas y una puesta en escena con grupos musicales y reconocidos cantantes.

Magia Natural se inaugurará oficialmente el próximo sábado 6 de diciembre, de 3:00 a 5:00 p. m. El evento contará con la presentación del colectivo artístico CHIKANÁ, un grupo de músicos que se unieron para crear canciones originales, integrado por artistas como Ilona, Natalia Bedoya, Ángel Lebrón, Iván Ortega, entre otros.

Siete estaciones para descubrir

Este año, el recorrido navideño estará conformado por siete estaciones instagrameables, cada una con su propia atmósfera y actividades según la agenda del día:

Villa mágica del Jardín

Estación 70 años de una memoria viva

Cabaña de los deseos

Plazoleta de la fantasía natural

El bosque de los regalos

Entre nubes

Cascada encantada

Ingreso y boletería

Entrada general Niños y niñas de 0 a 5 años Entrada libre Niños y niñas entre los 6 años y 12 años $6.300 Personas mayores de 13 años $10.000

Estos valores aplican para todo el día e incluyen el acceso a las actividades de la agenda de Navidad, educativa y cultural.

La taquilla venderá boletas de ingreso hasta las 7:00 p. m.

La tarifa incluye la entrada general al Jardín, no aplica para la entrada al Tropicario.

No se ofrecen descuentos o exenciones de ningún tipo.

Aliados que hacen posible esta celebración

Para esta edición, El Espectador será el aliado principal, acompañando la difusión de una agenda que conecta naturaleza, cultura, arte y educación. Esta celebración también cuenta con el apoyo de DaviPlata, PPC y El Quye, aliados esenciales para fortalecer una oferta que promueve el encuentro ciudadano y la divulgación del conocimiento ambiental, como pilares de la misión del Jardín Botánico.

El Jardín revela sus secretos: llega Tesoros del Jardín

En el marco de la celebración navideña y como regalo para Bogotá, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis presenta “Tesoros del Jardín”, una experiencia innovadora, sensorial e inmersiva que estará disponible desde diciembre. Pronto los visitantes podrán disfrutar de su magia a través del lanzamiento oficial para medios de comunicación.