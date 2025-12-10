En diciembre, BibloRed exonera multas por devolución tardía de libros

Foto: BibloRed

La Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed implementa la nueva campaña de exoneración temporal de multas por devolución tardía de materiales hasta el 31 de diciembre de 2025, invitando a la ciudadanía a regresar sus libros sin sanciones y recuperar el acceso pleno a los servicios de la red.

“Queremos que todos los ciudadanos vuelvan a acercarse a las bibliotecas sin temor a tener una deuda pendiente. Esta medida busca facilitar el retorno de los materiales y reactivar los beneficios de afiliarse a la red y también el vínculo de la comunidad con sus espacios de lectura”, afirmó Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.

Durante este periodo especial, cualquier usuario que tenga libros o materiales vencidos ya sea por una semana, un mes o incluso más tiempo podrá entregarlos sin que se genere una multa asociada al retraso. La campaña busca incentivar la devolución de materiales y promover el uso responsable de los recursos bibliotecarios.

Además del beneficio económico, la principal ventaja para los usuarios radica en que dejarán de estar bloqueados dentro del sistema. Una vez devuelvan los materiales, podrán nuevamente acceder a préstamos, servicios presenciales y virtuales, actividades culturales y demás beneficios que ofrece BibloRed a sus afiliados.

¿Cómo devolver los libros?

Los ciudadanos podrán regresar los materiales a través de diferentes canales: en cualquiera de las bibliotecas públicas o BibloEstaciones, utilizando los buzones de devolución disponibles, o por medio del servicio de devolución a domicilio, pensado para facilitar el proceso a quienes no pueden desplazarse.

Aprovecha este beneficio temporal, devuelve tus libros antes del 31 de diciembre y sigue siendo parte activa de la comunidad lectora de Bogotá. Además puedes usar nuestro servicio de devolución a domicilio, acércate a las bibliotecas o a las BibloEstaciones.

BibloRed invita a todos los ciudadanos a sumarse a esta campaña y regresar los libros que aún tengan en casa. Cada devolución permite que más personas puedan disfrutar de los materiales y fortalece el acceso a la lectura en la ciudad.