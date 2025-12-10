Concejo de Bogotá aprobó presupuesto de 2026 por $ 40,4 billones para impulsar inversión

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

En ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ avanzamos con un presupuesto que prioriza la inversión social, la seguridad, la movilidad y la infraestructura para toda la ciudadanía. El Concejo de Bogotá dio su aval al Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá D.C. para el 2026 por $ 40,4 billones. Esto representa un crecimiento cercano al 4,5 % frente a lo aprobado para el 2025.

Con este marco de recursos la ciudad asegura la financiación del Plan Distrital de Desarrollo, Bogotá Camina Segura, y consolida los retos en seguridad, movilidad, educación, salud, hábitat, integración social y acción climática, entre otros.

El énfasis del presupuesto sigue estando en la inversión:

Inversión: 32,5 billones de pesos (81 % del total)

Gastos de funcionamiento: 5,3 billones de pesos (13,0 %)

Servicio de la deuda: 2,6 billones de pesos (6,4 %)

Es decir, 8 de cada 10 pesos del presupuesto se traducirán en obras, programas y proyectos que impactan directamente a la ciudadanía.

“El Concejo de Bogotá acompañó un debate serio y exigente que hoy nos permite darle a la ciudad un presupuesto definido para 2026. Es un presupuesto que protege la sostenibilidad de las finanzas del Distrito y, al mismo tiempo, concentra la mayor parte de los recursos en inversión social, seguridad y obras que mejoran la vida de los bogotanos”, afirmó Ana María Cadena, secretaria Distrital de Hacienda de Bogotá.

Sectores con mayor asignación en 2026

Del total de 40,4 billones de pesos, los sectores con más recursos son:

Movilidad: 9,2 billones de pesos (22,7 %).

Educación: 9,1 billones de pesos (22,5 %).

Salud: 5,3 billones de pesos (13,0 %).

Estos tres sectores concentran 23,6 billones de pesos, es decir, cerca del 58,4 % del presupuesto anual. Siguen:

Integración social: 2,6 billones de pesos (6,5 %).

Gobierno: 2,2 billones de pesos (5,6 %).

Hábitat: 1,8 billones de pesos (4,4 %).

Hacienda: 1,3 billones de pesos (3,2 %).

El bloque de ‘otros sectores’ suma 9,0 billones de pesos (22,2 %), e incluye rubros como: servicio de la deuda (2,6 billones de pesos), otras transferencias (1,7 billones de pesos), cultura, recreación y deporte (1,3 billones de pesos), seguridad, convivencia y justicia (1,1 billones de pesos), así como recursos para ambiente, desarrollo económico, gestión pública, planeación, mujer y gestión jurídica.

Así destacó el alcalde Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en la red social X, la aprobación del presupuesto de 2026, por parte del Concejo de Bogotá:

Seguridad, convivencia y justicia

El presupuesto del 2026 refuerza la capacidad institucional para mejorar la seguridad y la convivencia en los territorios. Entre las principales líneas de inversión se destacan:

Ampliación y modernización de los sistemas de videovigilancia y herramientas tecnológicas de apoyo a la Policía y a las autoridades distritales.

Inversiones en infraestructura para justicia y atención ciudadana, como los CAI (Comando de Atención Inmediata), las URI (Unidad de Reacción Inmediata) y otros equipamientos de seguridad.

Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá con los recursos de la sobretasa bomberil para dotación, equipos y estaciones, con el fin de mejorar la atención de emergencias.

Impulso al desarrollo económico, empleo e infraestructura

El impulso al desarrollo económico se apoya en una agenda de obra pública y proyectos estratégicos como:

Frentes de obra distribuidos en toda la ciudad, que se traducen en miles de empleos formales asociados a proyectos de infraestructura.

Recursos para avanzar en grandes proyectos de movilidad sostenible, como la Línea 1 del Metro de Bogotá de Bogotá, la troncal de la calle 13, corredores troncales y conexiones viales claves.

Programas orientados a empleo, emprendimiento y fortalecimiento empresarial, con énfasis en mujeres, jóvenes y población vulnerable para mantener el dinamismo de la economía bogotana.

Acción climática y protección ambiental

En acción climática y ambiente, el presupuesto permitirá:

Continuar con la restauración de cerros, humedales, áreas protegidas y consolidar nuevos bosques urbanos.

Implementar medidas para mejorar la calidad del aire, incluida la consolidación de Zonas Urbanas por un Mejor Aire (ZUMA) y acciones de movilidad sostenible.

Articular los proyectos de infraestructura y hábitat con estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático, para que el desarrollo urbano sea responsable con el entorno natural.

Inversión social: educación, salud e integración

El componente social del presupuesto está liderado por educación, salud e integración social:

Educación, 9,1 billones de pesos (22,5 %)

Puesta en marcha de colegios nuevos o restituidos para niños, niñas y adolescentes.

Mejoras de infraestructura para decenas de miles de estudiantes.

Sostenimiento de la jornada completa y del Programa de Alimentación Escolar para cientos de miles de estudiantes del sistema oficial.

Salud, 5,3 billones de pesos (13,0 %)

Garantía de atención para más de un millón y medio de personas.

Avances en la modernización de la red hospitalaria, con proyectos en Bosa, Pablo VI, Tintal, Trinidad Galán, entre otros.

Integración Social, 2,6 billones de pesos (6,5 %)

Programas de atención a población vulnerable y transferencias monetarias a hogares con ingresos menores.

Acciones para la protección de la niñez, las personas mayores y las personas en condición de discapacidad, entre otras poblaciones priorizadas.

A esto, se suman los recursos de hábitat (1,8 billones de pesos), destinados a subsidios de vivienda nueva, arrendamiento y mejoramiento, intervenciones en barrios y entornos urbanos, y otros sectores que complementan la agenda social y de infraestructura de la ciudad.

Crecimiento económico y finanzas sanas

El presupuesto se apoya en un escenario de crecimiento económico positivo y en unas finanzas públicas sólidas:

Bogotá mantiene un desempeño económico por encima del promedio nacional y se proyecta que en el 2026 continúe esa tendencia.

Los ingresos tributarios del Distrito tienen un comportamiento favorable, impulsados por el impuesto de Industria y Comercio (ICA), el predial y otras fuentes, que permite sostener un alto nivel de inversión sin comprometer la sostenibilidad de la deuda.

Con estas bases la ciudad cuenta con un presupuesto que combina responsabilidad fiscal y capacidad de respuesta frente a las principales demandas de la ciudadanía.