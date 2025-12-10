Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles diciembre 10, 2025 -Dólar TRM $ 3,854.28 (vigente 11 de diciembre) -Euro $ 4,489.30 -Bitcoin US$ 93.549,30 Tasa de Interés -DTF: 8,80% -UVR: $ 396,86 -Tasa de Usura 25,02% -Café US$ 3,84 -Petróleo Brent US$ 58,92 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorConcejo de Bogotá aprobó presupuesto de 2026 por $ 40,4 billones para impulsar inversión Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este jueves 11 de diciembre No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 1 y 2 También podría gustarte Nacional Fecode confirma paro nacional de 24 horas el próximo miércoles contra Ley Estatutaria de la Educación y el nuevo modelo de salud Ariel Cabrera domingo junio 9, 2024 Nacional Por invierno 623 municipios están en emergencia Iván Briceño lunes noviembre 29, 2010 Córdoba ONU prende alarmas ante desplazamientos generados por enfrentamientos en Córdoba Iván Briceño sábado abril 13, 2019 Economía El 1 de marzo a declarar renta y complementarios Iván Briceño lunes febrero 10, 2014