Usme refuerza control ambiental y frena invasiones en los Cerros Orientales: van 33 operativos

Foto: Alcaldía Local de Usme

La Alcaldía Local de Usme intensificó durante noviembre sus acciones de control y protección ambiental en los Cerros Orientales, uno de los ecosistemas estratégicos más importantes para Bogotá. A través de operativos integrales de prevención, inspección y recuperación del territorio, el equipo de Ocupaciones Ilegales y Cerros Orientales adelantó una labor sostenida que permitió desmantelar construcciones irregulares, frenar nuevos intentos de invasión y reforzar la presencia institucional en zonas de alta sensibilidad ecológica.

Estas intervenciones se desarrollan en el marco de la estrategia Rollo Legendario, orientada a salvaguardar la integridad de los suelos y evitar afectaciones a las reservas ambientales que regulan fuentes hídricas, sostienen la biodiversidad y contribuyen al equilibrio ecológico de la ciudad. Los resultados obtenidos reflejan el compromiso de la administración local por defender el patrimonio natural de Usme y, al mismo tiempo, promover una cultura de respeto por las áreas protegidas, articulando esfuerzos con la comunidad y fortaleciendo la vigilancia para prevenir futuras afectaciones en el territorio.

Durante el mes de noviembre se realizaron 33 operativos de Inspección, Vigilancia y Control, lo que permitió avanzar en la desarticulación de ocupaciones ilegales que amenazan los suelos de protección. En estas acciones se lograron 16 desmontes de estructuras levantadas sin autorización, así como tres capturas por construcción en zona de reserva ambiental e invasión, en coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá. De igual manera, se recuperaron 310 metros cuadrados de espacio protegido y se recolectaron 310 metros cúbicos de residuos que afectaban la integridad del entorno, cifras que dan cuenta del impacto de las intervenciones realizadas. Este mes no se registraron incautaciones, situación que también evidencia el fortalecimiento de la presencia preventiva en el territorio.

La Alcaldía Local hace un llamado a toda la ciudadanía a proteger y respetar las zonas de reserva ecológica de Usme, reconociendo su importancia para el equilibrio ambiental y la calidad de vida de Bogotá.

La administración continuará fortaleciendo la pedagogía comunitaria, la presencia institucional y los operativos de control para prevenir nuevas invasiones y garantizar que estos espacios permanezcan protegidos.

El compromiso de las autoridades en Bogotá, es con la defensa integral del patrimonio natural y se destaca que las acciones continuarán desarrollándose con rigurosidad, transparencia y coordinación interinstitucional. La prevención, la recuperación ambiental y la promoción de una cultura ciudadana que entienda la importancia de cuidar los ecosistemas estratégicos que conectan a Usme con toda la estructura ecológica principal de Bogotá. La administración reitera que proteger los Cerros Orientales es proteger la vida, el territorio y el futuro ambiental de la localidad.