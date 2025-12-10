EE. UU. incauta buque petrolero frente a costas de Venezuela; «Nos vamos a quedar con el petróleo», dijo Trump

–(Captura de video). Estados Unidos incautó un gran barco petrolero frente a la costa de Venezuela, anunció este miércoles el presidente Donald Trump en diálogo con periodistas al inicio de una mesa redonda con empresarios y altos funcionarios.

El presidente republicano no dio detalles sobre el buque, su propietario o su destino, pero sí dijo que se trata de «un petrolero grande. «Muy grande, el más grande que se haya visto nunca, y están sucediendo otras cosas que lo verán más adelante», agregó.

Asimismo, el mandatario explicó que la incautación se llevó a cabo por «una muy buena razón», sin precisar mayores detalles sobre la operación. Al ser preguntado sobre el destino del petróleo que transportaba el barco, el mandatario respondió: «Bueno, nos lo quedamos, supongo».

?? ? "NOS VAMOS A QUEDAR CON EL PETRÓLEO" – Trump Donald Trump afirmó que EE.UU. pretende quedarse con el crudo transportado por el petrolero incautado en las costas de Venezuela, en plena escalada de presiones contra la República Bolivariana.https://t.co/IgSSCCXh9g https://t.co/Omec6XXbWq pic.twitter.com/KYe3PA2SxN — RT en Español (@ActualidadRT) December 10, 2025

La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, publicó el video del momento en el que EE.UU. incautó un petrolero frente a las costas de Venezuela. En el video se puede observar cuando un helicóptero militar se posiciona sobre la embarcación y varios uniformados bajan al barco. Apuntando con sus armas ingresan a diferentes lugares.

#ÚLTIMAHORA ????VIDEO del momento en el que EE.UU. incauta un petrolero frente a las costas de Venezuelahttps://t.co/BZI4efomkY pic.twitter.com/KOOY8ZuZ0e — RT en Español (@ActualidadRT) December 10, 2025

En su publicación, Bondi señaló que el carguero era «utilizado para transportar petróleo sancionado de Venezuela e Irán» y que la incautación fue ejecutada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Guardia Costera de EE.UU. y el Departamento de Guerra.

«Durante varios años, el petrolero ha sido sancionado por EE.UU. debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras», justificó Bondi.

Agregó que la incautación «se llevó a cabo de forma segura» y la investigación, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, para «impedir el transporte de petróleo sancionado» continúa.

El buque era usado regularmente por Venezuela e Irán para transportar crudo, a pesar de las sanciones internacionales, precisó la fiscal general estadounidense Pam Bondi en la red social X. «Por años, el petrolero ha sido sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de envío de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras», explicó.

«Fue incautado por buenas razones», expresó Trump este miércoles, e indicó que se publicarán fotos de la operación. «Asumo que nos quedaremos con el petróleo», detalló luego.

Washington acusa igualmente al gobierno de Maduro de ser un régimen «narcoterrorista» y por ello emprendió una campaña militar contra lanchas cargadas de drogas en el Caribe y el Pacífico.(Información DW y RT)